На новосибирской ТЭЦ-4 установят оборудование втрое мощнее старого

Подрядчик Новосибирской ТЭЦ-4 приступил к работам по монтажу трех новых бойлеров на оборудовании станции. Модернизация утроит пропускную способность установок. Это продолжение двухлетнего инвестиционного проекта по созданию дополнительного резерва тепловой мощности теплоэлектростанции — с учетом планов застройки города.

До начала отопительного сезона 2024-2025 годов станция планирует установить новое оборудование, которое в три раза мощнее старого: два основных бойлера, один пиковый бойлер и четыре насоса для перекачки конденсата греющего пара основных бойлеров. Также смонтируют редукционно-охладительные установки для снижения температуры и давления пара до нужных параметров.

Объем инвестиций составит 304 млн рублей. Оборудование устанавливается на вторую очередь (этап строительства) станции. Пиковые бойлеры, где сетевая вода нагревается отработанным паром, ТЭЦ-4 использует в периоды максимальных нагрузок зимой. Также бойлеры создают резерв мощности, необходимый с учетом перспектив роста тепловой нагрузки станции — при застройке перспективной северной части Новосибирска.

Монтажники и сварщики из подрядной компании уже приступили к строительным работам. По состоянию на начало апреля, бригада проводит бетонирование оснований под будущие опоры трубопровода пара и площадок обслуживания, монтирует трубопроводы пара.

Пропускная способность основных бойлеров составляет 1 130 м3/ч с нагревом воды до температуры 120℃. У пикового бойлера пропускная способность доходит до 1 183 м3/ч с нагревом воды до температуры 150℃.

Ранее мы писали о том, что в экологичность новосибирских ТЭЦ вложат порядка 144 млн рублей.