Бывший дилерский центр KIA красноярской группы компаний «Крепость» в Абакане продан с торгов за 55,537 млн рублей индивидуальному предпринимателю Анатолию Зуеву.

Напомним, что ранее официальным дилером KIA в Хакасии являлась красноярская ГК «Крепость». Основанная Александром Кангуном, она являлась одним из старейших и крупнейших дилеров Сибири. Авторитейлер официально представлял Toyota, Lexus, Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche в Красноярске, а также Toyota, Lexus, KIA и Mazda в Абакане. В апреле 2018 года группа компаний утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе дистрибьютора этих марок. Расторжение дилерского договора привело к возникновению проблем с покупателями. Клиенты, не получившие оплаченные ими автомобили или ПТС, стали обращаться в правоохранительные органы. Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна. В дальнейшем ГК «Крепость» утратила статус официального дилера по всем брендам, которые ранее представляла на рынке. Дилерство Toyota и Lexus в Красноярском крае перешло «Медведь Холдингу», а Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover – дочерним структурам «Балтийского банка развития» — одного из кредиторов ГК «Крепость». С 2018 года юрлица «Крепости» проходят процедуру банкротства.

В частности в рамках этой процедуры по ООО «Крепость-Финанс» была проведена распродажа имущества. Автотехцентр KIA на улице Игарской в Абакане площадью 2 773,4 кв.м был продан за 55,537 млн рублей индивидуальному предпринимателю Анатолию Зуеву. В периметр сделки вошел и земельный участок площадью 11 396 кв.м. По данным источника, близкого к «Крепости», салон находился в залоге у «МФК Банка».

В настоящий момент официального дилера KIA в Хакасии нет. В российском представительстве марки не комментируют вопрос о сроках появления нового дилера в Абакане. «Если открытие дилерского центра в Хакасии состоится, то мы обязательно сообщим о нем», — отметили «Континенту Сибирь» в пресс-службе «КИА Моторс Россия и СНГ».

По данным «Автостат-Инфо», по итогам 1 полугодия 2020 года в Хакасии было зарегистрировано 48 новых автомобилей KIA (7 место в общем рейтинге марок), что на 14% меньше, чем годом ранее. На сегодня ближайшим к Абакану официальным дилером KIA является красноярская ГК «СИАЛАВТО», у которой в родном городе уже работает 2 дилерских центра корейской марки, а также 2 салона французской марки Renault. В сентябре стало известно, что «СИАЛАВТО» планирует расширить позиции в Абакане. В частности речь идет о запуске салона Renault в автокомплексе на улице Шоссейной. Это бывший дилерский центр «Арсенал Групп», который прекратил свою работу в начале 2-ого квартала 2020 года. В настоящий момент он находится в аренде у «СИАЛАВТО». Предполагается, что в перспективе в этом дилерском комплексе с учетом его параметров могут появиться и другие марки.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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