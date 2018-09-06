В арбитражный суд Красноярского края подан иск о банкротстве основателя ГК «Крепость» Александра Кангуна и его сына, экс-управляющего директора «Крепости» Ильи Кангуна.

По данным арбитражного суда, соответствующие иски были поданы Сергеем Куклиным. Сумма исковых требований составляет 622 618,78 рублей в отношении каждого из ответчиков.

Напомним, что основанная Александром Кангуном ГК «Крепость» являлась одним из крупнейших авторитейлеров региона, официально представляя Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, KIA, Mazda в республике Хакасия. В апреле 2018 года она утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе дистрибьютора этих марок. Глава ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга в интервью ТАСС отмечал, что дилерские центры Toyota и Lexus в Красноярске и Абакане последние 2 года испытывали внутренние проблемы, а расторжение договора являлось «длительным, трудоемким процессом, в котором со стороны дистрибьютора было сделано все для разрешения ситуации в лучшую сторону». Сам Александр Кангун в интервью «КС» отмечал, что в канун расторжения договора «Крепость» сумела договориться со всеми банками-кредиторами, которые предоставили возможность реструктуризации, и у нее не было просроченных обязательств.

Расторжение дилерского договора привело к возникновению проблем с покупателями. Клиенты, не получившие оплаченные ими автомобили или ПТС, стали обращаться в правоохранительные органы. Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна. У него были проведены обыски, также был наложен арест на имущество — 38 транспортных средств, принадлежащих ПКФ «Крепость». В отношении ООО ПКФ «Крепость», ООО «Крепость-Абакан», ООО «Крепость-Сириус» и ООО «Крепость АТ» были поданы иски о банкротстве.

Дилерские контракты с KIA и Mazda в Абакане были расторгнуты, а дилерство Volvo, Bentley и Porsche перешло ББР Банку. Что касается дилерского центра Jaguar Land Rover, то он изначально имел других собственников, но был под управлением ГК «Крепость».

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