На Затулинке в Новосибирске открылся дисперсный парк

Затулинский дисперсный парк с велодорожками, спортивной и детской площадками открылся в Новосибирской области 22 сентября. В 2020 году на его благоустройство было выделено более 180 миллионов рублей – в основном это средства областного и федерального бюджетов.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, благоустройство парка проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Дизайн-проект разработан сотрудниками московского бюро «Стрелка» совместно с новосибирской мастерской «Адаптик-А» по заказу фонда «Единый институт развития в жилищной сфере».

«Инициатива создать единое пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом принадлежит самим жителям. Работы по благоустройству велись под контролем правительства Новосибирской области, на объекте работал стройконтроль. Благоустройство Затулинского дисперсного парка является самым масштабным и капиталоёмким проектом благоустройства в этом году в нашем регионе», – рассказал на открытии парка министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В этом году реализован лишь первый этап работ – благоустроена территория, которую занимал парк культуры и отдыха «Бугринская роща». Здесь обустроили покрытия беговых дорожек, сцену, освещение, а также детскую и спортивную площадки. Кроме того, установили скульптуры, а также высадили деревья и кустарники. Помимо этого, на фасаде здания кинотеатра «Рассвет» появилось граффити.

На следующих этапах в 2021-2022 годах планируется обустроить сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территорию вокруг кинотеатра «Рассвет», а также переход к поликлинике № 22. Таким образом, в Кировском районе предполагается создать современную многофункциональную общественную территорию.

Также в ближайшее время на Затулинке начнётся строительство современной поликлиники по масштабной программе государственно-частного партнёрства. Кроме того, в районе активно идут работы по ремонту и реконструкции дорог, а также строительству спортивных и детских площадок.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» также была благоустроена набережная Оби и территория озера с привокзальной площадью в Тогучине. Кроме того, в процессе благоустройств находятся 177 не масштабных объектов – 55 общественных пространств и 122 придомовые территории. Их финансирование из бюджетов всех уровней составляет почти 1 млрд руб. Сейчас работы завершены на 115 объектах, это 90 придомовых территорий и 25 общественных пространств.

В 2021 году по проекту планируется благоустроить Заельцовский парк. Помимо этого, уже началось строительство общественной территории по улице Переездной в Купино по проекту, который победил во всероссийскому конкурсе по созданию комфортной городской среды. Кроме него, победителями стали проекты их Куйбышева и Карасука.

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