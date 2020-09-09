Семь поликлиник будет построено в Новосибирске в рамках проекта государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. Самая крупная из них появится в Ленинском районе, она заменит 12 корпусов существующего медучреждения.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании, новая поликлиника расположится в современном четырёхэтажном здании.

«Поликлиники – настолько долгожданные объекты в разных районах Новосибирска, что, когда появилась информация о том, что в Кировском районе уже начались реальные строительные работы на площадке, жители других районов, депутаты начали выражать обеспокоенность – не «уйдут» ли их объекты на вторую и третью очередь. Для того, чтобы развеять эти сомнения, проводим сегодня выездное совещание именно в самом густонаселённом – Ленинском районе, на площадке поликлиники №16 – крупнейшего объекта концессионного соглашения. Руководству этой поликлиники в будущем достанется одно из самых больших хозяйств. Эти объекты нельзя назвать поликлиниками в привычном понимании – это крупные амбулаторные центры. Никаких рисков по срокам мы не видим, хотя проект сложный – самый крупный в формате ГЧП», — отметил губернатор.

Сегодня в Ленинском районе работает городская поликлиника №16, к которой прикреплено 104 тысячи человек. Её врачи ведут приём в помещениях трёх отдельно стоящих зданий и в девяти неприспособленных помещениях, расположенных в многоквартирных домах.

Благодаря реализации проекта по строительству семи поликлиник в Новосибирске, жители Ленинского района вместо 12 разрозненных площадок получат комфортное современное четырёхэтажное здание. Оно будет состоять из двух блоков общей площадью свыше 13 850 квадратных метров.

Новый медицинский комплекс будет функционально разделён на медицинские блоки. Он вместит в себя взрослую поликлинику, травматологический пункт и эндокринологический центр. Здесь также разместятся общие службы и подразделения объекта, центральное стерилизационное отделение и другие административно-хозяйственные подразделения.

Отдельным направлением работы станет консультативно-диагностический центр, где будут оборудованы кабинеты МРТ и компьютерной томографии. Поликлиника будет полностью приспособлена для маломобильных групп населения.

Сейчас на площадках медучреждений завершается снос зелёных насаждений и расчистка от мусора. Предполагается, что подготовка к строительству завершится до 1 октября. Кроме того, до конца года установят временные ограждения стройплощадок. При этом возведение всех объектов будет идти одновременно.

Андрей Травников подчеркнул, что каждая поликлиника будет построена по индивидуальному проекту. Проектировщики проконсультировались с главными врачами поликлиник, чтобы уточнить потребности в функциональных помещениях поликлиник и их оснащении оборудованием. Кроме того, во все проекты закладываются резервы для наращивания мощности приёма пациентов, поскольку население в прилегающих районах стремительно растёт.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений было подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019. Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС». Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ.

Ранее Андрей Травников также поручил обновить ЦРБ в Колыванском районе Новосибирской области.

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