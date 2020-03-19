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Второй случай коронавируса выявлен в Новосибирской области
19:54
Михаил Мишустин подарил малому бизнесу мораторий на проверки и трехмесячные каникулы на страховые взносы
18:24
В новосибирском избиркоме допускают перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию
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Суд начал отказывать во взыскании с контрагентов «Холидея»
16:46
Депутаты Заксобрания выбрали самые важные наказы избирателей
16:25
Арбитраж рассмотрит банкротство известного новосибирского бизнесмена Игоря Кузнецова
16:23
Валерий Шварцкопп возглавил штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке с коронавирусом в Новосибирске
15:30
650 домов в Новосибирской области будут отремониторованы по региональной программе капремонта в 2020 году
14:46
Главам районов Новосибирской области могут быть добавлены новые полномочия
14:45
Дмитрий Ходаков утвержден в должности главного следователя новосибирской полиции
14:44
«Единая Россия» готовит волонтёров для помощи ветеранам и медперсоналу
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Предприятия новосибирского холдинга «НЭВЗ-Союз» потребовали самобанкротства
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Новосибирский арбитраж приостановил прием бумажных документов с курьерами
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Эксперт КГ «Управленческая практика», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч
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Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
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