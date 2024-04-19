По информации бизнес-комьюнити One Company, подготовленной совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат, в Новосибирске и Новосибирской области в марте 2024 года было куплено 204 апартамента, а объем продаж составил около 1,2 млрд рублей. Это наивысший показатель с октября 2023 года, когда этот сегмент рынка недвижимости вырос до рекордной отметки в 1,35 млрд рублей.

Рост по сравнению с февралем значительный: напомним, по итогам февраля 2024 года в Новосибирске приобрели 119 лотов на сумму 744 млн рублей. Таким образом, рост месяц к месяцу в натуральном выражении составил 70%, в денежном – 60%. Лидеры по объему продаж за месяц не изменились: ими стали Freedom, АЭРОН, GAGARIN CITY, IQ Aparts и Apartville. Все они находятся на разных стадиях строительства: от этапа фундамента до стадии сдачи объекта.

Средняя стоимость юнита за месяц снизилась с 6,2 млн рублей до 5,2 млн рублей. Причина снижения средней цены – выход на рынок новых проектов, которые на старте продаж наиболее привлекательны с точки зрения инвестиций и имеют потенциал для дальнейшего роста.

«Мы видим оживление спроса на апартаменты, и это было ожидаемо. Изменения на рынке недвижимости практически не повлияли на спрос в данном сегменте. Да, в январе и феврале мы наблюдали снижение объема продаж, но это было обусловлено, скорее, сезонностью, нежели отсутствием интереса. Покупатели апартаментов ценят сочетание таких преимуществ, как высокий уровень комфорта, гостиничный сервис, удобная локация и богатая инфраструктура. В Новосибирске строится и уже сдается много проектов, отвечающих этим и многим другим критериям. Кроме того, по мере приближения к сроку сдачи апартаменты прирастают в стоимости, что становится интересной историей для инвестирования», — отметил коммерческий директор бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцы в феврале купили новостроек на 7 млрд рублей.