Пока в мэрии Новосибирска доводят до ума генеральный план развития города, новосибирские застройщики благоустраивают мегаполис на свой страх и риск. Благодаря их усилиями преображаются не только внутридомовые территории, но и прилегающие к жилым комплексам и коммерческим объектам общественные пространства. «Континент Сибирь» оценил старания застройщиков.

Статус современного, претендующего на определенную столичность города формируется из многих факторов, среди которых заметную роль играет впечатление, которое он производит. На эстетичный облик мегаполиса влияют не только новые парки, набережные и другие крупные общественные пространства, но и такие мелочи, как красивые пешеходные дорожки, тротуары и аллеи.

К сожалению, в условиях постоянного дефицита бюджета муниципалитет не в состоянии развернуть масштабные работы по благоустройству. Тем ценнее тот факт, что в Новосибирске сложился круг инвесторов, готовых вкладывать средства в благоустройство общественных пространств. Благодаря их неравнодушию и социально ответственной позиции в центре Новосибирска становится все больше мест, которые приобрели привлекательный вид по инициативе застройщиков.

Сегодня, проходя по улице Военной от улицы Семьи Шамшиных по направлению к ТРЦ «Аура», мы уже не вспоминаем, что еще год назад вместо тротуара, обрамленного стильным ограждением, фонарями и зелеными насаждениями, пешеходы двигались, как по минному полю, огибая выбоины и рискуя быть обрызганными водой из-под колес проезжающих мимо машин.

Благоустройством пешеходной дорожки занималась компания «СибирьИнвест». Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе застройщика, все работы по благоустройству заняли примерно месяц. Тротуар расширили до четырех метров, высадили более ста деревьев, подсветили и отделили его от проезжей части декоративными элементами — геопластикой. В целом реконструкция аллеи обошлась в 5 млн рублей.

Это не первое инвестирование «СибирьИнвеста» в городскую среду. Чуть раньше, в 2017 году, застройщик оформил пешеходную дорожку мимо построенного им элитного ЖК MilkHouse. Сегодня уже декорированы тротуары рядом с еще строящимся объектом «СибирьИнвеста» — ЖК «Ядринцевский квартал».

Этим летом по инициативе застройщиков в Новосибирске были благоустроены мини-сквер имени А. С. Грибоедова на ул. Воинской, 71а (застройщик ГК «ЁЛКА девелопмент») и «Аллея друзей» на ул. Бориса Богаткова, 194 (застройщик ГК «Дом-Строй»).

Благоустройство — дело дорогое и хлопотное. Например, по словам представителей ГК «Дом-Строй», общие затраты на создание «Аллеи друзей» составили около 15 млн рублей. Строители за свой счет привели территорию в порядок, посадили деревья, установили современное освещение.

«Когда застройщики создают мини-оазисы с красивой, ухоженной средой — это пример, достойный подражания», — считает главный архитектор ООО «АПМ Фефелова ВВ» Мария Фефелова.

По словам генерального директора архитектурного бюро «Е4» Дмитрия Иващенко, в Новосибирск наконец пришел тренд, который развивается в Москве последние несколько лет, — благоустройство городской среды силами застройщиков. «Средовой дизайн сегодня один из самых востребованных видов проектирования в Москве. Замечательно, что в Новосибирске этот тренд развивают самые активные застройщики. Современные материалы, передовые технологичные решения, которые используются рядом застройщиков, создают впечатление о городе как о современном, динамичном и развивающемся. Даже если учесть, что это определенный маркетинговый ход, помогающий продавать квартиры в жилых комплексах, можно говорить, что от этого выигрывают и горожане, и город в целом», — отметил архитектор в беседе с «Континентом Сибирь».

«Сегодня застройщик продает не просто квадратные метры, а стиль жизни. Поэтому каждый уважающий себя строитель стремится создать комфортную среду вокруг жилого комплекса или коммерческого объекта, — сказал председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Совета депутатов Новосибирска Вячеслав Илюхин. — Благоустройство общественных пространств, безусловно, дополнительная финансовая нагрузка, и никто не может обязать застройщика это делать. Это добровольно принятые на себя обязательства, потому что хочется, чтобы Новосибирск был красивым и современным городом».

По мнению председателя комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Дамаева, у новосибирских застройщиков есть четкое понимание, что не все измеряется деньгами. «Они видят в продукте не только собственную прибыль, а тот уровень комфорта, который они создают для горожан. И это касается не только застройщиков элитных комплексов в центре города. Комплексная застройка с разбивкой парков, строительством детских городков и тому подобного идет и на периферии», — рассказал «Континенту Сибирь» глава комитета по градостроительству.

«Городу, конечно, надо помогать, — уверен председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский. — Не может сегодня городской бюджет решить все социальные и инфраструктурные вопросы. Нормальный застройщик спокойно к этому относится и занимается благоустройством. Кто-то больше облагораживает территорию, кто-то выделяет деньги на проектирование школ и строительство дорог. В результате выигрывает и город, и горожане».

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