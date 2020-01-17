Елена Кропочкина, покинувшая осенью 2019 года пост управляющего директора дилерского центра Lexus в Новосибирске группы компаний «Восток Моторс», стала топ-менеджером «Volvo Car Красноярск». Информация об этом размещена на сайте дилера.

Напомним, что в октябре 2019 года руководителем дилерского центра Lexus в Новосибирске группы компаний «Восток Моторс» стал Александр Синицын, ранее возглавлявший дилерский центр Renault-Volkswagen группы компаний «Автомир» в Новосибирске. В свою очередь Елена Кропочкина осенью 2019 года покинула компанию, но отмечала «Континенту Сибирь», что остается в автодилерском бизнесе. При этом, до прихода в «Восток-Моторс» она работала на руководящих должностях в основанной Натальей Ждановой группе компаний «СЛК-Моторс».

В конце 2019 года стало известно, что Наталья Жданова стала исполнительным директором «ББР-Авто», официального дилера Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае. Эта группа компаний принадлежит Балтийскому банку развития. Ранее упомянутые дилерские центры входили в состав ГК «Крепость» Александра Кангуна.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.