Как стало известно «Континенту Сибирь», основатель «СЛК-Моторс» Наталья Жданова стала топ-менеджером автомобильного подразделения «Балтийского банка развития», в собственность которого перешли официальные дилеры Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске.

На прошлой неделе в Москве прошла дилерская конференция марки Porsche. В ней приняла участие основатель ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова. Информацию об этом она отразила в своем instagram-аккаунте, пояснив, что речь идет о «возвращении в семью Porsche». Впрочем, в руководстве основанного Натальей Ждановой «Порше Центра Новосибирск» отметили «Континенту Сибирь», что речь не идет об этой компании. Представители двух официальных дилеров Porsche пояснили, что Наталья Жданова была на конференции не от Новосибирска, а от Красноярска.

Как стало известно «Континенту Сибирь», Наталья Жданова стала топ-менеджером автомобильного подразделения «Балтийского банка развития», в собственность которого перешли официальные дилеры Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске. Напомним, что ранее указанные полнофункциональные дилерские центры входили в состав ГК «Крепость» известного красноярского бизнесмена Александра Кангуна, однако после ухода с рынка этой группы компаний в 2018 году, салоны Bentley, Porsche и Volvo, а также ряд других активов перешли в собственность кредитора — Балтийского банка развития. На сегодня банк по-прежнему является владельцем этих непрофильных для себя активов. Управляющим директором «Порше Центр Красноярск» и «Бентли Центр Красноярск» является Петр Панфилов, который ранее также управлял дилерскими центрами Audi и Porsche группы компаний «СЛК-Моторс» в Новосибирске.

Напомним, что основанная Александром Кангуном ГК «Крепость» являлась одним из крупнейших авторитейлеров региона, официально представляя Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, KIA, Mazda в республике Хакасия. В апреле 2018 года она утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе дистрибьютора этих марок. Расторжение дилерского договора привело к возникновению проблем с покупателями. Клиенты, не получившие оплаченные ими автомобили или ПТС, стали обращаться в правоохранительные органы. Следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна. У него были проведены обыски, также был наложен арест на имущество — 38 транспортных средств, принадлежащих ПКФ «Крепость». В отношении юрлиц «Крепости» были поданы иски о банкротстве, а сама группа компаний ушла с рынка. Дилерские центры Volvo, Porsche, Bentley, а также ряд других активов достались кредитору группы компаний — Балтийскому банку развития.

В свою очередь Наталья Жданова является основателем ГК «СЛК-Моторс», в прошлом одного из крупнейших региональных автодилеров, официально представлявших бренды Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi, Porsche в Новосибирске, а также Toyota, Lexus в Барнауле. В 2013 году «СЛК-Моторс» закрыла салоны Ford, Volvo, Lada и Mitsubishi, годом позже был расторгнут дилерский договор с Nissan и Audi, в 2015 году был продан бизнес по бренду Hyundai. В феврале 2016 года был расторгнут дилерский договор между ООО «Тойота Мотор» (дистрибьютор Toyota в России) и группой компаний «СЛК-Моторс». Вследствие этого была прекращена деятельность «Тойота Центр Новосибирск», «Тойота Центр Барнаул», «Лексус-Новосибирск» и «Лексус-Барнаул». В этом же году группе компаний «Альт-Парк» был продан дилерский центр Porsche в Новосибирске. Юридические лица «СЛК-Моторс» были признаны банкротами, а бывшие дилерские центры Toyota и Lexus в Новосибирске были реализованы с торгов.

Сама Наталья Жданова от комментариев отказалась. О своей оценке ситуации с красноярской «Крепостью» она ранее рассказывала в интервью «Континенту Сибирь». Александр Кангун от комментариев по поводу назначения Натальи Ждановой также воздержался.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.