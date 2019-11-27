Как стало известно «Континенту Сибирь», генеральный директор компании «МегаКом» Дмитрий Кириллов покинет свой пост. Исполнять обязанности главы оператора будет Елена Леонтьева, занимающая пост директора по развитию «МегаКома» и долгое время проработавшая в «ЭР-Телекоме».

Компания «МегаКом» предоставляет такие услуги связи, как широкопололосный доступ в интернет, телефония, объединение офисов, аренда оптических линий связи, виртуальная АТС, аренда виртуального сервера, видеонаблюдение, ведет строительно-монтажные работы. ГК «Мегаком» является достаточно активным игроком регионального телекоммуникационного рынка, за последние годы она присоединила к себе абонентов компаний «Стартелеком-Новосибирск», «Брайтком», «Инфосвязь», а также урегулировала претензии мэрии Новосибирска по незаконному размещению опор, что также повысило инвестиционную привлекательность бизнеса. Напомним, что изначально одним из учредителей «МегаКома» являлся бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Литуев, однако в 2008 году он продал свою долю в этом бизнесе.

Напомним, что в ноябре 2019 года стало известно о покупке «Башинформсвязью» (дочерней структурой «Ростелекома») новосибирского оператора «МегаКом». Сумма сделки составила 393 млн рублей. Предполагается, что в дальнейшем компания сохранит свой бренд. «Цель сделки – занятие лидерских позиций «Ростелекома» на рынке ШПД b2b в Новосибирске, предупреждение потенциального усиления конкурентов и использование существенного синергетического потенциала», — поясняли «Континенту Сибирь» в пресс-службе МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком».

Как стало известно «Континенту Сибирь», генеральный директор «МегаКома» Дмитрий Кириллов принял решение покинуть компанию. Предполагается, что он продолжит работу в бизнес-проектах прежних собственников «МегаКома». Аналогичное решение, по данным издания, принял и его заместитель Александр Скоробогач.

Исполнять обязанности генерального директора будет Елена Леонтьева, действующий директор по развитию «МегаКома». По данным сразу нескольких источников «Континента Сибирь», именно она является наиболее вероятным кандидатом на пост главы компании при новом собственнике. Официальной передачи полномочий еще не было, так как решение о возможном назначении будет приниматься в Москве.

По словам участников рынка, у Елены Леонтьевой есть большой опыт работы в федеральных телеком-компаниях. Так, до прихода в «МегаКом» Елена Леонтьева работала в новосибирском филиале «ЭР-Телекома» под руководством Станислава Дариенко (экс-главы филиала, на сегодня занимает позицию главы макрорегиона «Восток»), а впоследствии под руководством Дмитрия Мартазова (экс-главы филиала, на сегодня является топ-менеджером «Сибирского Медведя»). В новосибирском филиале «ЭР-Телекома» Елена Леонтьева в частности занимала позицию коммерческого директора, а в дальнейшем стала руководителем отдела управления персоналом. Стоит отметить, что в 2017 году новосибирский филиал «ЭР-Телекома» был присоединен к «Новотелекому».

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