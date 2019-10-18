ФАС согласовала «Башинформсвязи» покупку новосибирского интернет-провайдера

Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение уфимским оператором связи «Башинформсвязь» покупку 100% в уставном капитале новосибирской компании «Мегаком-Ит».

Сообщение о согласовании ходатайства опубликовано в базе правовых актов и решений ФАС. «Башинформсвязь» (ТМ Bashtel) — российская телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Уфе, дочерняя компания «Ростелекома». Компания является крупнейшим телекоммуникационным оператором в Башкирии, выручка компании за 2017 год составила 6,9 млрд рублей.

Владельцами новосибирского «Мегаком-Ит» являются зарегистрированная в Германии компания «Форволл гмбх», а также предприниматель Юрий Попов. «Мегаком-Ит» входит в группу компаний «Мегаком», работающую на телекоммуникационном b2b рынке Новосибирска более 15 лет. Компания предоставляет такие услуги связи, как широкопололосный доступ в интернет, телефония, объединение офисов, аренда оптических линий связи, виртуальная АТС, аренда виртуального сервера, видеонаблюдение, ведет строительно-монтажные работы. Уставный капитал ООО «Мегаком-Ит» составляет 393 млн рублей.

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