Вице-премьер Виталий Мутко обозначил недопустимость ведения такого медленного режима работ по ликвидации паводка в Иркутской области.

10 октября состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

«Считаю, что, конечно, идет очень медленно работа по восстановлению. Крайне, чрезвычайно медленно – это просто недопустимо. И по социальным объектам, и по строительству жилья», – заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Также в ходе совещания губернатор Иркутской области Руслан Болотов сообщил о необходимости серьезной корректировки программы, касающейся жилищного строительства. А именно увеличение бюджетных средств на 4 млрд рублей, которые также пойдут на восстановление пострадавших домов. Причиной стала вторая волна паводка. В итоге сумма составит 18 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области стоимостью примерно в 40 млрд рублей. Напомним, что на данный момент в области ведется процесс выдачи жителям региона жилищных сертификатов.

Пока режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранять свой статус. И продлится до тех пор, пока всех пострадавших граждан не обеспечат жильем.

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