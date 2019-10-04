Почти 5 тысяч сертификатов на приобретение нового жилья получили жители Иркутской области

Пострадавшим от паводка в Иркутской области выдали сертификаты на жилье, общая сумма которых составила 13,8 млрд рублей.

«Сегодня принято 5 626 заявлений на получение свидетельств — это 98,4% от 5 718 пострадавших семей. До 10 октября мы договорились поставить точку с повторным обследованием домов и сформировать окончательный список. На сегодня принят список заявлений на сумму 13,8 млрд рублей», — сказал заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Владельцы сертификатов могут использовать их для приобретения жилья на вторичном рынке или в строящихся поселках и микрорайонах в пострадавших муниципалитетах.

Всего из федерального бюджета на восстановление жилищных прав граждан, пострадавших от паводков в Иркутской области этим летом, направлено 14,1 млрд рублей. Также, Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей.

Кроме того, власти Иркутской области утвердили порядок выдачи субсидий для предпринимателей, пострадавших от паводков в регионе. Максимальная сумма субсидии для одного предпринимателя составит 1,5 млн рублей.

Пока режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранять свой статус. И продлится до тех пор, пока всех граждан, оставшихся без жилья в результате происшествия, не обеспечат жильем. Ориентировочный срок отмены чрезвычайного положения назначен на октябрь 2020 года.

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