Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между бывшим совладельцем компании «Сибмост» Владиславом Кошкиным и его кредиторами, а также прекратил дело о банкротстве бизнесмена.

Решение размещено на официальном сайте новосибирского арбитража. Как следует из документа, общая сумма долга Владислава Кошкина, из-за его поручительств по кредитам «Сибмоста», превысила 6,6 млн рублей, в число кредиторов входят «Экспобанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк» и другие. Мировое соглашение предусматривает погашение долга в рассрочку. Каждому из кредиторов Владислав Кошкин будет должен погасить 45% от суммы долга, остальные 55 % бизнесмену простили «в целях восстановления платежеспособности должника».

Напомним, на прошедшей неделе арбитраж также прекратил производство по заявлению бывшего управляющего Владислава Кошкина, требовавшей признать недействительной продажу за 8 копеек акций «Сибмоста» московскому «Объединенному мостостроительному предприятию». «Сибмост» — российская мостостроительная компания, основанная в марте 1992 года на базе АОЗТ «Мостострой-2». Основателем компании является Альберт Кошкин, руководивший «Сибмостом» вместе с сыном, Владиславом Кошкиным.

Сбербанк подал иск о банкротстве «Сибмоста» в 2016 году, а в феврале 2017 года отказался от иска. Тогда же стало известно о продаже контрольного пакета акций «Сибмоста» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». Несмотря на смену владельцев, в мае 2019 года в компании было введено наблюдение. Банкротами также были признаны Альберт и Владислав Кошкины.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.