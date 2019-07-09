Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по заявлению бывшего управляющего бизнесмена Владислава Кошкина, требовавшей признать недействительной продажу за 8 копеек акций «Сибмоста» московскому «Объединенному мостостроительному предприятию».

О прекращении производства во вторник, 9 июля сообщил финансовый управляющий находящегося в банкротстве бизнесмена Владислава Кошкина Иван Боднар. Теперь уже бывший финансовый управляющий Владислава Кошкина Вероника Мещан направила в арбитраж заявление о признании сделки по продаже акций недействительной в марте 2018 года. По информации Мещан, совладелец «Сибмоста» продал ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (ОМП) более 8,5 тыс. акций проходящей банкротство новосибирской компании (7,5% от ее уставного капитала – «КС») за формальную цену в 8 копеек. При этом номинальная стоимость акций «Сибмоста» тогда составляла 100 рублей за штуку. В заявлении финансового управляющего также указывалось, что ООО «ОМП», по ее данным, аффилировано со Сбербанком, являющегося конкурсным кредитором банкрота. В итоге, по мнению Вероники Мещан, кредитор смог таким образом вернуть свой долг, не дожидаясь положенной по процедуре банкротства очереди.

«Сибмост» — российская мостостроительная компания, основанная в марте 1992 года на базе АОЗТ «Мостострой-2». Основателем компании является Альберт Кошкин, руководивший «Сибмостом» вместе с сыном, Владиславом Кошкиным. Оба бизнесмена также находились в банкротстве. Напомним, Сбербанк подал иск о банкротстве «Сибмоста» в 2016 году, а в феврале 2017 года отказался от иска. Тогда же стало известно о продаже контрольного пакета акций «Сибмоста» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». Несмотря на смену владельцев, в мае 2019 года в компании было введено наблюдение. В начале июля стало известно, что Альберт Кошкин вышел из процедуры банкротства, а Владислав Кошкин заключил мировое соглашение со своими кредиторами.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.