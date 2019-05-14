Суд ввел процедуру наблюдения в новосибирской компании «Сибмост»

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в одной из крупнейших строительных компаний за Уралом – АО «Сибмост». Банкротства мостостроительной организации субподрядчик требовал с 2016 года.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на материалы арбитражного суда, в отношении должника АО «Сибмост» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден Юрий Петрущенков. В тексте решения отмечается, что отчет о своей деятельности временный управляющий должен предоставить 21 ноября 2019 года.

Напомним, «Сибмост» в качестве генподрядчика занимался в Новосибирске реализацией такого масштабного проекта, как возведение третьего моста через Обь – «Бугринского». Его общая сметная стоимость составила более 17 млрд рублей. Кроме этого, на сегодняшний день компания получила госконтракты на строительство Восточного обхода в Новосибирске, и других объектов в регионах Сибири.

Однако, на пресс-конференции губернатор Андрей Травников сообщил журналистам, что угроза банкротства миновала «Сибмост», т.к. власти Новосибирской области заинтересованы в сохранении крупнейшей за Уралом мостостроительной компании.

«Сегодня я не вижу каких-то серьезных рисков в продолжении процедуры банкротства. Хотя сохраняются риски по выполнению графика тех работ, которые ведутся на объектах не только в Новосибирской области, но и по всей Сибири. Один из крупнейших — строительство Восточного обхода. К сожалению, темпы работ не устраивают ни меня, ни других коллег из субъектов СФО. Надеемся, что менеджмент «Сибмоста» сможет наладить производственную и финансовую деятельность, и свои обязательства перед заказчиками исполнит. Основания для этого все есть, угроза банкротства отодвинута. Действующие контракты руководство компании выполнит в течении 2019 года. Напомню, в отношении Восточного обхода после корректировки контракта установлен новый срок завершения первого этапа – 2021 год», — прокомментировал Андрей Травников.

Проблемы в компании «Сибмост» начались в 2016 году, тогда арбитраж рассматривал дело о ее банкротстве. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. В феврале 2017 от иска о банкротстве «Сибмоста» отказался «Сбербанк». Кроме того, «Сибтех-инвест» отказался от претензий к новосибирской строительной компании, после того как «Сбербанк» погасил задолженность «Сибмоста» перед «Сибтех-инвестом» в 1,3 млн руб.

Также в феврале стало известно о сделке по продаже контрольного пакета акций АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система».

9 марта 2017 АО «Сибмост» сменил президента компании. Им стал бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов.

В ноябре 2017 года были признаны банкротами экс-совладельцы компании «Сибмост» Владислав и Альберт Кошкины.

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