В Новосибирске усиливается конкуренция на рынке фитнес-центров. 9 июля в техническом режиме в здании апарт-отеля Park Residence запускается спортивный клуб «Фитнес Парк» с бассейном и спа-зоной. Напомним, что совсем рядом с этим центром располагается премиальный клуб X-Fit Plaza, а осенью в этом же районе начнет свою работу флагманский центр сети HAMMER FIT.

Как отмечается в официальном аккаунте «Фитнес Парка» в Instagram, клуб будет включать в себя плавательный бассейн 25 метров с зоной отдыха, турецкий хаммам, финскую сауну, студию реабилитации и студию йоги. Кроме того, на территории площадки будет расположен тренажерный зал с многофункциональным и силовым оборудованием, зона функционального тренинга, кардиозона расположенная на втором этаже с видом на бассейн.

По данным системы Rusprofile, учредителями ООО «Фитнес Парк» являются Низами Андамов (60%) и Андрей Ерощенко (40%), занимающий позицию директора. В свою очередь Низами Андамов является учредителем 12 юрлиц, среди которых ООО «Сибсельмаш». Также он фигурировал как партнер Анатолия Павлова по компании «Сибмонтажспецстрой». Девелопером апарт-отеля Park Residence является компания «Верба-Капитал», возглавляемая Вадимом Ильченко. По данным одного из новосибирских финансистов, Park Residence искал оператора на проект фитнес-клуба порядка 2-3 лет.

Предполагается, что на территории фитнес-центра будут проходить внутриклубные мероприятия, семинары и групповые классы (аэробные, силовые, мягкие, танцевальные).

Напомним, что рядом с «Фитнес Парком» на улице Кирова располагается другой премиальный клуб — X-Fit Plaza. Появление фитнес-клуба по предварительным данным ожидается и в жилом комплексе «Флотилия», также расположенном в этом районе города. Осенью 2019 года в районе станции метро Октябрьская запускается также флагманский клуб HAMMER FIT.

Кроме того, в Новосибирске работают премиальные фитнес-клубы World Class и EDGE.

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