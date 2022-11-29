Бизнес-книга месяца. Константин Харский. «Большая перемена / Осторожно, двери закрываются»

В традиционной рубрике «Континента Сибирь» своим мнением о книге «Большая перемена / Осторожно, двери закрываются» Константина Харского поделился управляющий спортивным клубом «Фитнес парк» Андрей Горбунов.

Цитата из книги:

Человек не проживает жизнь, к которой готовился.

Человек не проживет жизнь, о которой мечтал.

Человек не проживает жизнь, которой достоин.

Человек проживает жизнь, на которую решился.

Константин Харский

– На одном из отраслевых бизнес-форумов я оказался на выступлении Константина Харского. Обсуждали клиентоориентированность и сервис, а в итоге пришли к теме продаж. Говорили о том, что любой сотрудник компании способен делать продажи и влиять на них самым прямым образом. В конце выступления спикер порекомендовал свою авторскую книгу «Большая перемена», в новом издании книга вышла с названием «Осторожно, двери открываются».

Я больше 15 лет в продажах, больше 5 лет в управлении бизнесом, и с каждым годом, с каждым новым кризисом, всплеском активности или зависанием экономики убеждаюсь, что продажи – это тот самый навык, который чаще всего оказывается базовым и основополагающим.

Всё всегда приходит к продажам. Не будет продаж – не будет ничего, ни клиентоориентированности, ни сервиса, ни развития. Поэтому я стараюсь не упускать ничего хоть отчасти полезного про продажи.

Книга «Осторожно, двери открываются» – необычный учебник по продажам. Это бизнес-роман о психологии продаж и трансформации человека, конечно, с маловероятным и местами наивным сюжетом, который вряд ли произошел бы в реальной жизни. Однако, книга цепляет, ее хочется дочитать и узнать, чем же все закончится. Именно своей неординарностью она видимо и держит так хорошо внимание и интерес к себе.

Книга на конкретных примерах показывает трансформацию мышления человека осваивающего продажи, реальные ситуации и диалоги открывают психологию продаж, учат пониманию себя и людей, пониманию их мотивации и системы жизненных ценностей. Ничего из книги не вызвало у меня как у продажника отторжение или диссонанс, все очень близко моему опыту и пониманию.

Впечатление после прочтения двоякое. Местами наивное повествование и слишком идеализированный образ героя, в то же время для кого-то книга станет мотивирующей. Мне книга помогла систематизировать уже имеющиеся знания. Кто-то вероятно уже во время прочтения начнет формировать свои первые навыки продаж, которые, я уверен, нужны любому человеку, чем бы он не занимался, и это стоит признать.

Книгу рекомендую, фильтруйте лишнее, в ней есть главное – суть продаж. Возьмите ее, а кто знает суть, тот не нуждается в советах.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на адрес [email protected] с темой письма «Бизнес-книга месяца».