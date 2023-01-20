Сеть новосибирских фитнес-клубов требуют признать банкротом

Новосибирскую сеть фитнес-клубов «Европа» требуют признать банкротом. Поводом стал долг на 2 млн рублей за ремонт ранее арендованного помещения на Красном проспекте.

18 января Дмитрий Фирсов подал иск на признание банкротом новосибирской сети «Фитнесс — клуб «Европа». Сеть клубов задолжала предпринимателю 2 млн рублей за ремонт помещения в Заельцовском районе в БЦ «Адриатика» (Красный проспект, 200).

По данным Rusprofile, ООО «Фитнесс — клуб «Европа» открыто в 2004 году. Генеральным директором и единственным собственником является Вячеслав Мамонтов. В 2021 году прибыль компании составила 10 млн рублей при общей выручке в 41 млн рублей. 2020 год для компании оказался неудачным — выручка снизилась на 10 млн рублей, до 30 млн рублей. На данный момент у сети клубов 5 филиалов.

В картотеке арбитражных дел прошлых лет указано, что сеть фитнес-клубов заключила в 2010 году договор аренды помещения с ООО «Самет». Позже общество было ликвидировано, а в 2016 году право требования задолженности было передано Дмитрию Фирсову. Далее договоры аренды помещения продлевались ежегодно.

В 2018 году между Фирсовым и «Европой» заключено соглашение об аренде помещения общей площадью в 779 квадратных метров в БЦ «Адриатика». Договор аренды продлен до 2019 года, однако к нему приложена опись состояния помещения при передаче в аренду в 2018 году. Именно это и стало поводом для разбирательств сторон.

При освобождении помещения в 2019 году не был составлен акт возврата имущества. Фирсов совместно с представителем ООО «УК Собственников здания Дуси Ковальчук 179/2» произвел осмотр освобожденного помещения. В помещении отсутствовало 180 потолочных офисных светильников, была произведена перепланировка и другие существенные изменения.

«Доводы ответчика о том, что указанный акт нельзя принимать во внимание в связи с отсутствием при осмотре его представителя, судом не принимаются, поскольку данный акт составлен с участием представителей управляющей компании здания и охранной компании, не заинтересованных в исходе спора. В нарушение ст. 65 АПК РФ, ответчиком не представлено доказательств о недостоверности сведений о фактическом состоянии помещений, зафиксированных в акте», — говорится в материале дела.

Суд постановил, что помещение нуждается в проведении ремонтно-восстановительного ремонта. Сеть фитнес-клубов обязана заплатить более 2 млн рублей за ремонт помещений.

Напомним, что бывшего главу карандашной фабрики в Томске хотят привлечь к субсидиарной ответственности.