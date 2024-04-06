ВТБ пересмотрел позицию в деле о банкротстве основателя OR Group Антона Титова

Апелляционный суд принял жалобу на решение арбитража о признании банкротом генерального директора Or Group (ранее — «Обувь России») Антона Титова из Новосибирска. Жалоба была подана ВТБ, который ранее сам же и выступил инициатором банкротства предпринимателя.

Генеральный директор Or Group (ранее — «Обувь России») Антон Титов и банк ВТБ подали аппеляцию на решение о признании индивидуального предпринимателя банкротом.

2 апреля иск принят к производству Седьмым апелляционным судом в Томске, следует из данных картотеки арбитража. Поводом послужило то, что ВТБ, который заявил в марте 2023 года о намерении обанкротить Антона Титова, подал апелляцию в Седьмой арбитражный суд Томска на соответствующее решение о несостоятельности выплатить долги индивидуальным предпринимателем. При этом ранее в феврале 2024 года суд определил ввести процедуру банкротства в отношении Антона Титова.

Параллельно с ВТБ документы в орган подал и Антон Титов. «Суд апелляционной инстанции считает возможным принять апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя», говорится в документах арбитража. Копии жалобы будут направлены и другим лицам, задействованным в деле.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал, стоит ли ожидать держателям облигаций «Обуви России» своих денег.