Экс-главу карандашной фабрики в Томске хотят привлечь к субсидиарной ответственности

Бывшего директора банкротящегося ООО «Сибирская карандашная фабрика Томск» Александра Осташкова могут привлечь к субсидиарной ответственности. С соответствующим заявлением в суд обратился конкурсный управляющий предприятия Сергей Краснов.

Как следует из документации Арбитражного суда Томской области, сумму субсидиарной ответственности Сергей Краснов попросил определить после завершения формирования реестра кредиторов. На данный момент в него включены требования на сумму 248 млн руб. Кроме того, на рассмотрении находится заявление от ООО «Виаком-инвест» на 175,3 млн руб.

Согласно ходатайству заявителя, Осташков, руководивший предприятием с февраля по ноябрь 2019 года, не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию и материальные ценности организации. Из-за этого невозможно формирование конкурсной массы для расчёта с кредиторами.

«Сибирская карандашная фабрика» начала производить карандаши в 1934 году. До этого с 1912 года на предприятии выпускали карандашную дощечку. Оба вида продукции изготавливали из сибирского кедра – за всё время работы фабрики такая технология не использовалась больше ни на одном подобном производстве в России и странах СНГ.

Конкурсное производство на предприятии было введено в январе 2022 года. Летом того же года на территории фабрики началось строительство пятизвёздочного и четырёхзвёздочного отелей. Согласно проекту, один из них займёт бывшее здание производства, другой возведут рядом.

Изначально планировалось открыть гостиницы под брендом Marriott, однако компания приостановила открытие отелей в России с началом спецоперации на Украине. Инвестором проекта выступает холдинг «Сибагро», дочерняя структура которой, ООО «Сибагро-Капитал», в 2020 году выкупила участок на территории фабрики площадью 14,7 га. Работы планируется завершить в 2025 году.