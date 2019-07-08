Сеть фитнес-центров HAMMER FIT планирует запустить в начале сентября новый флагманский 3-этажный клуб на улице Кирова в Новосибирске. Информацию об этом компания распространила в своих соцсетях. Ранее на этой площадке располагалась конкурирующая новосибирская сеть Extreme Fitness.

Как отмечается в официальном аккаунте сети HAMMER FIT во VK, новый клуб будет располагаться на 3 этажах и будет включать в себя зону CrossFit, зону групповых тренировок, зону единоборств, зону функционального тренинга, зону кардио с новыми тренажерами, систему онлайн-мониторинга организма, а также солярий, сауну и студию красоты.

Кроме того, новый клуб станет официальным тренировочным центром Hammer Strength. Это престижный статус, дающий право новому клубу стать флагманским для сети в Новосибирске.

Напомним, что на сегодня HAMMER FIT представлена в городе тремя клубами — на Фрунзе, на площади Маркса и на Гоголя (работает под брендом HAMMER GYM). В отличие от них новый фитнес-центр по предварительным данным впервые для сети в Новосибирске будет также включать в себя и кафе здорового питания.

В свою очередь ранее на рассматриваемой площадке располагалась новосибирская сеть Extreme Fitness. В конце мая 2019 года она объявила о закрытии клуба на Кирова без объяснения причин. По словам участников рынка, она давно была недовольна этой площадкой в том числе в связи с проблемами с вентиляцией в рассматриваемом клубе. Сейчас Extreme Fitness находится в стадии открытия фитнес-центра на Ипподромской магистрали недалеко от ТРЦ «Аура». На сегодня сеть включает в себя 6 клубов в Новосибирске.

Стоит отметить, что на Кирова также работает премиальный фитнес-клуб X-Fit Plaza с собственным кафе здорового питания. Кроме того, предполагается, что фитнес-центр может быть запущен в новом жилом комплексе «Флотилия» компании «Дом-Строй», который располагается также рядом с метро Октябрьская.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.