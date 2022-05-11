Уральская сеть фитнес-центров выйдет в Новосибирск

Генеральный директор основанной в Екатеринбурге сети Bright Fit Алексей Романов анонсировал запуск фитнес-центров в Новосибирске и Кемерове. На сегодня эта сеть уже представлена в Красноярске и Абакане.

«Планируем в течение ближайших трех-пяти лет открыть фитнес-клубы в региональных центрах Западной Сибири, в частности Новосибирске и Кемерове», – рассказал генеральный директор сети Bright Fit Алексей Романов в интервью порталу Boomin. Он также добавил, что речь может идти как о собственном клубе, так и клубе по франшизе.

Инвестиции в клуб с бассейном, согласно сайту компании, оцениваются в 70 млн рублей, без бассейна — 40 млн рублей. На сегодня уральская сеть уже открыла 23 клуба в 10 городах России (Екатеринбург, Красноярск, Абакан, Казань, Тюмень, Нижний Тагил, Когалым, Каменск-Уральский, Самара, Уфа). Среди городов Сибири она присутствует в Красноярском крае и Хакасии. В условиях пандемии сеть открыла третий клуб в Красноярске и вышла в Абакан.

«Мы выбираем города, которые, во-первых, крупные — либо миллионники, либо региональные центры, либо экономически развитые населенные пункты. Для нас это — критерий надежности. В крупных городах проникновение индустрии фитнес-услуг всегда выше, чем в небольших. В Москве проникновение фитнеса составляет 12% от населения мегаполиса, в Екатеринбурге ― 8,5%. В Красноярске — 7%, в Самаре — 6%. В таких городах у нашего бизнеса есть перспективы. Что же касается размера депозитной ставки, то это уровень жизни в городе. Красноярск или Новосибирск — развитые города с высоким уровнем жизни», – отметил в интервью Boomin Алексей Романов.

Напомним, что ранее открытие второго клуба в Октябрьском районе Новосибирска анонсировала сеть MADE IN GYM.