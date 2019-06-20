Редакция деловой газеты «Континент Сибирь» и бизнес-портала KSONLINE.RU совместно со школой бизнеса SREDA продолжает цикл открытых встреч с уже состоявшимися предпринимателями и топ-менеджерами Сибири. 19 июня перед участниками встречи выступил известный омский ритейлер, основатель сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко.

Отвечая на вопросы аудитории, Виктор Шкуренко поделился своим мнением относительно текущей ситуации на рынке российского ритейла, а также положением отдельных крупных региональных игроков, в частности «Холидея». Он также рассказал о своем опыте инвестирования в сеть кофеен Skuratov Coffee и о том, какие направления бизнеса планирует развивать.

Подробнее о Викторе Шкуренко читайте в материале по ссылке.

«Континент Сибирь» совместно с партнерами планирует и дальше проводить встречи с предпринимателями Новосибирска в формате #businessday. Следите за анонсами.

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