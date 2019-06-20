Редакция деловой газеты «Континент Сибирь» и бизнес-портала KSONLINE.RU совместно со школой бизнеса SREDA продолжает цикл открытых встреч с уже состоявшимися предпринимателями и топ-менеджерами Сибири. 19 июня перед участниками встречи выступил известный омский ритейлер, основатель сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко.
Отвечая на вопросы аудитории, Виктор Шкуренко поделился своим мнением относительно текущей ситуации на рынке российского ритейла, а также положением отдельных крупных региональных игроков, в частности «Холидея». Он также рассказал о своем опыте инвестирования в сеть кофеен Skuratov Coffee и о том, какие направления бизнеса планирует развивать.
Ранее в рамках проекта выступали ресторатор Денис Иванов, основатель «Академии кофе» Татьяна Павлова, экс-глава новосибирской сети Travelers Coffee Евгений Михиенко, руководитель федеральной сети станций постгарантийного обслуживания Fit Service Данил Соловьев, директор компании «e2e4 Новосибирск» Кирилл Красильников, глава NPM Сергей Бучик, руководитель производственной компании «Алекон» Константин Глухов, генеральный директор ГК «Ависта Модуль Инженеринг» Вадим Кулубеков, директор сети клиник «Здравица» Наталья Сухарева, основатель «Харакири» Александр Войтов, основатель баров Friends и Twiggy Вячеслав Яковлев, президент VILAVI и совладелец сети бургерных «МЯСОROOB» Дмитрий Лаевский, соучредитель и топ-менеджер сетей Kuzina и New York Pizza Евгения Головкова, один из основателей ГК «РИМ» и директор «Сибирских гастролей» Виктор Захаренко и многие другие.
Подробнее о Викторе Шкуренко читайте в материале по ссылке.
«Континент Сибирь» совместно с партнерами планирует и дальше проводить встречи с предпринимателями Новосибирска в формате #businessday. Следите за анонсами.