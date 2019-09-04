Конкуренция ТЦ «Восток» и «НордМолл»
Проверки «Востока»: забота о безопасности или личный интерес?
Торговый комплекс «Восток» в очередной раз доказал свою безопасность в суде
Руководство новосибирского ТЦ «Восток» заявило о «заказном» характере проверок
Появится ли все-таки «Ритейл Парк» в Новосибирске?
Новосибирский ТЦ «Восток» доказал свою безопасность через суд
Крупнейший торговый центр за Уралом планируют открыть в Новосибирске
Кто хочет переиграть пять лет развития цивилизованной торговли на базе Гусинобродского рынка?
Схватка у «Востока» или конкуренция, как «казус белли»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:41
Светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска запущен в тестовом режиме
16:53
Подъездные пути к «Региональному центру волейбола» в Новосибирске будут обустроены в октябре 2019 года
16:32
РУСАЛ переедет в Красноярск в течение года
15:45
Владелице строительной компании грозит шесть лет заключения за неуплату налогов
15:37
В Новосибирске школьники смогут обучиться IT-профессиям
15:05
Новосибирские предприятия представят на «Технопроме» свои проекты для включения в программу реиндустриализации экономики региона
12:26
Юрий Зимняков стал исполняющим обязанности министра культуры Новосибирской области
12:09
В Омской области начал работу первый мусоросортировочный завод
11:51
ВТБ в Новосибирской области подвел итоги полугодия
10:27
На Восточном экономическом форуме подписаны первые соглашения с участием сибирских компаний
20:53
Мэр Новосибирска сделал советником бывшего главу Росфинмониторинга по СФО