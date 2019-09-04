Конкуренция ТЦ «Восток» и «НордМолл»

Проверки «Востока»

Проверки «Востока»: забота о безопасности или личный интерес?

Бизнес
Арсений Плотников и Арина Воробьева
 
В августе текущего года Дзержинский суд Новосибирска отклонил иск районного прокурора, требовавшего приостановить работу торгового центра (ТЦ) «Восток» из-за претензий со стороны МЧС. Суд  не усмотрел причин для закрытия ТЦ, однако точка в споре...
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ТЦ «Восток»

Торговый комплекс «Восток» в очередной раз доказал свою безопасность в суде

Новости
Континент Сибирь Портал
 
7 августа 2019 года в Дзержинском районном суде Новосибирска закончился очередной судебный процесс, инициированный МЧС РФ и прокуратурой против торгового комплекса «Восток». В своём...

Руководство новосибирского ТЦ «Восток» заявило о «заказном» характере проверок

Бизнес
Иван Стагис
 
На встрече с представителями СМИ 11 февраля совладелец ТЦ «Восток» Виктор Табачков прокомментировал ситуацию с проверками торгового центра – в 2018 году они проходили...

Появится ли все-таки «Ритейл Парк» в Новосибирске?

Бизнес
Елена Жданова
 
Ранее анонсированный проект крупнейшего за Уралом «Ритейл Парка» на базе торгово-логистического центра «НОРДМОЛЛ» рискует превратиться в очередную новосибирскую легенду. С момента презентации проекта прошло...

Новосибирский ТЦ «Восток» доказал свою безопасность через суд

Бизнес
Елена Жданова
 
Владельцы новосибирского торгового центра «Восток» опротестовали предписания МЧС, которые были выданы в ходе проверки в конце мая текущего года. По словам одного из собственников...
РитейлПарк В Новосибирске

Крупнейший торговый центр за Уралом планируют открыть в Новосибирске

Бизнес
Елена Жданова
 
В Новосибирске в скором будущем может появиться «Ритейл Парк», который по своим масштабам станет крупнейшим за Уралом. Проект планируется презентовать буквально на днях на...
Торговля на базе Гусинобродского рынка

Кто хочет переиграть пять лет развития цивилизованной торговли на базе Гусинобродского рынка?

Бизнес
Елена Медведева
 
В 2018 году исполняется пять лет решению новосибирских властей закрыть, а точнее, перевести в другие, более современные и цивилизованные форматы легендарный Гусинобродский рынок. Как...

Схватка у «Востока» или конкуренция, как «казус белли»

Бизнес
Валерий Плотницкий
 
Приближающиеся выборы губернатора Новосибирской области не могут не затрагивать и ситуацию на отдельных значимых для региона отраслевых рынках. На фоне хрупкого политического консенсуса, достигнутого...

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Светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска запущен в тестовом режиме

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РУСАЛ переедет в Красноярск в течение года

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Владелице строительной компании грозит шесть лет заключения за неуплату налогов

 15:37 

В Новосибирске школьники смогут обучиться IT-профессиям

 15:05 

Новосибирские предприятия представят на «Технопроме» свои проекты для включения в программу реиндустриализации экономики региона

 12:26 

Юрий Зимняков стал исполняющим обязанности министра культуры Новосибирской области

 12:09 

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 11:51 

ВТБ в Новосибирской области подвел итоги полугодия

 10:27 

На Восточном экономическом форуме подписаны первые соглашения с участием сибирских компаний
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20:53 

Мэр Новосибирска сделал советником бывшего главу Росфинмониторинга по СФО

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