Торговый комплекс «Восток» в очередной раз доказал свою безопасность в суде

7 августа 2019 года в Дзержинском районном суде Новосибирска закончился очередной судебный процесс, инициированный МЧС РФ и прокуратурой против торгового комплекса «Восток». В своём иске прокурор Дзержинского района утверждал, что в здании ТК «Восток» имеются многочисленные нарушения пожарной безопасности и функционирование торгового комплекса представляет опасность для граждан. Суд с ним не согласился.

Справка: ТК «Восток» является крупнейшей торговой площадкой на месте бывшей «Гусинобродской барахолки» в Новосибирске. На территории комплекса работают более 2 000 арендаторов, опосредованно в бизнесе, связанным с ТК «Восток» заняты ещё около 5 000 человек – это работники швейных предприятий, поставляющих продукцию в ТК, транспортных компаний, осуществляющих доставку грузов, предприниматели из Красноярского, Алтайского краев, Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей. В непосредственной близости от торгового комплекса «Восток» расположены склады, необходимые для нормального функционирования бизнеса. Вместе с комплексами «Невский», «Радуга», «Регион», «Зима», он составляет крупнейший в Новосибирске оптово-розничный торговый кластер.

Свой иск против ТК «Восток» прокурор Дзержинского района Новосибирска основывал на сведениях, полученных от МЧС. Судебный процесс по этому иску длился почти 10 месяцев, с октября 2018 года. По информации источников в руководстве ТК «Восток», за время судебного разбирательства на территории комплекса было проведено ещё четыре внеплановых проверки сотрудниками МЧС, одна плановая проверка, четыре экспертных исследования систем противопожарной защиты силами экспертов испытательных лабораторий по Алтайскому краю и Санкт-Петербургу.

Многочисленные настойчивые проверки привели к результату, прямо противоположному тому, на который рассчитывали истцы. Представителям МЧС и прокуратуры не удалось доказать факты, изложенные в иске прокурора Дзержинского района Новосибирска. Суд Дзержинского района признал, что ТК «Восток» безопасен для покупателей и продавцов. Стоит отметить, что это уже пятое судебное решение, вынесенное в пользу ТК «Восток» судами Дзержинского района Новосибирска и Новосибирской области, которые регулярно подтверждают безопасность ТК «Восток».

«Континент Сибирь» неоднократно обращался к событиям, происходящим вокруг крупнейших торговых центров Новосибирска, образовавшимся после закрытия в 2015 году Гусинобродской барахолки. По мнению, распространённому в деловой среде, активность отдельных ведомств в отношении «Востока» носит заказной характер, и за ней стоят неудачливые конкуренты по бизнесу. В качестве возможного заинтересанта чаще всего упоминается ТЦ «НордМолл».

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