Выборы 2020 года в совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области

Игорь Салов

«Никакой трагедии!»: Игорь Салов прокомментировал свой результат на выборах в горсовет Новосибирска

Политика
Марина Цурмаст
 
Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 6-го созыва ИГОРЬ САЛОВ рассказал «Континенту Сибирь» о причинах своего поражения на выборах 13 сентября и поделился, чем планирует заняться после окончания работы в...
Узнать больше

Четыре самовыдвиженца вступили в «Единую Россию» в горсовете Новосибирска

Власть
Елена Аникина
 
Один из самовыдвиженцев, вступивший во фракцию ЕР в Совете депутатов Новосибирска, Александр Мухарыцин, победил на выборах при помощи «Умного голосования». Оно призывало не поддерживать...
Евгений Яковенко

Евгений Яковенко обвинил коллег по новосибирскому горсовету в принадлежности «пятой колонне»

Власть
Юлия Моисеева
 
Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко опубликовал видеообращение к избирателям, в котором он поделился впечатлениями от прошедшей избирательной кампании. По словам Яковенко, в представительный...
Андрей Травников и Александр Карелин

«Люди голосовали за людей»: в «Единой России» подвели итоги выборов в Новосибирской области

Власть
Юлия Моисеева
 
По итогам выборов в Новосибирской области с 11 по 13 сентября большинство голосов во всех избирательных кампаниях досталось «Единой России». Глава региона Андрей Травников...
Вячеслав Илюхин

«Власти спать не дадим!»: позиция Вячеслава Илюхина о результатах выборов в Новосибирске

Политика
Марина Цурмаст
 
Лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин поделился своим мнением о новом составе Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области после выборов...

Новосибирский облзбирком распределил партийные мандаты в Заксобрание

Власть
Елена Аникина
 
По итогам голосования по партспискам у «Новых людей» больше мандатов, чем у «Справедливой России». ЛДПР расширила представительство. Вечером 15 сентября прошло заседание избирательной комиссии Новосибирской...

КПРФ распределяет списочные мандаты в Заксобрании Новосибирской области

Власть
Елена Аникина
 
Места в региональном парламенте получат бывший городской депутат и экс-первый вице-мэр Новосибирска. Всего у КПРФ по итогам выборов семь списочных мандатов. Вечером 15 сентября...
Правительство Новосибирской области

Андрей Травников напомнил победившим партиям о необходимости конструктивной работы в новосибирском парламенте

Власть
Юлия Моисеева
 
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с лидерами партий, которые вошли в состав VII созыва Законодательного собрания региона. Он напомнил, что в работе парламентариев...

«Трагическая ошибка на выборах в горсовет Новосибирска»: позиция Анатолия Кубанова

Власть
Жанна Гладкова
 
Вице-спикер от «Справедливой России» в Заксобрании Новосибирской области Анатолий Кубанов рассуждает об итогах выборов в новосибирский горсовет. По его мнению, результат был обусловлен отменой...
Владимир Карпов

«Выбор один: либо скандалить, либо работать»: позиция Владимира Карпова о новом составе новосибирского горсовета

Политика
Марина Цурмаст
 
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов оценил итоги выборов 13 сентября и предостерег горсовет от скандалов и выяснения отношений. – Результат выборов в городском совете...

Николай Красников вновь возглавил наукоград Кольцово в Новосибирской области

Власть
Юлия Моисеева
 
Главой рабочего посёлка Кольцово Новосибирской области снова стал Николай Красников. По предварительным данным, на выборах мэра наукограда он набрал 86% голосов, обойдя других кандидатов...
Загрузить больше

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

17 Сентябрь, Четверг
14:04 

Арбитраж вернул в конкурсную массу банкротящегося новосибирского «Сибмоста» акции предприятия

 13:52 

Весовой контроль грузового автотранспорта планируют ввести в Новосибирске к концу осени

 13:16 

Управляющая компания новосибирского аквапарка признана банкротом

 11:46 

На инфраструктуру ТОР в Линёво Новосибирской области выделят более 400 млн рублей
16 Сентябрь, Среда
20:29 

Сергей Бойко хочет пожаловаться на видео о «представителях «пятой колонны» в новосибирском горсовете

 20:00 

Губернатор Новосибирской области провёл личный приём граждан – участников долевого строительства

 19:25 

Резкое похолодание наступит в Новосибирской области в ближайшие дни

 18:29 

Почти 300 млн выделят на ремонт купола Новосибирского оперного театра из федерального бюджета

 18:12 

В Новосибирске заработает аквапарк и возобновятся научные симпозиумы

 18:10 

Четыре самовыдвиженца вступили в «Единую Россию» в горсовете Новосибирска

 17:44 

К новосибирскому «мясному» проекту ГК «Горкунов» подключат Алтайский край

СЮЖЕТЫ

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  