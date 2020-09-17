Выборы 2020 года в совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 6-го созыва ИГОРЬ САЛОВ рассказал «Континенту Сибирь» о причинах своего поражения на выборах 13 сентября и поделился, чем планирует заняться после окончания работы в...