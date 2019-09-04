В августе текущего года Дзержинский суд Новосибирска отклонил иск районного прокурора, требовавшего приостановить работу торгового центра (ТЦ) «Восток» из-за претензий со стороны МЧС. Суд не усмотрел причин для закрытия ТЦ, однако точка в споре коммерсантов и надзорных ведомств пока не поставлена. В ситуации разбирался «Континент Сибирь».

В Новосибирске продолжается конкуренция на рынке оптово-розничной торговли. После закрытия одного из крупнейших в стране вещевых рынков, Гусинобродской барахолки, основная часть потоков сконцентрировалась в ТЦ «Восток» и ТЦ «Норд Молл». Начало работы «Востока» не могло не отразиться на операционной деятельности «НордМолла» и, как следствие, на параметрах его окупаемости. Как ранее писал «Континент Сибирь», ТК «Восток» в этой ситуации чувствовал себя более конкурентоспособным с точки зрения количества арендаторов. «Норд Молл» в свою очередь в 2018 и 2019 годы продолжает попытки отыграть свои позиции, при этом в ТЦ взаимоотношения между потенциальными конкурентами не комментируют. Одновременно ТЦ «Восток» стал испытывать сложности в своей работе из-за многочисленных проверок, которые начались в апреле 2018 года. Разбираясь в ситуации, корреспондент «Континента Сибирь» побеседовал с адвокатом Александром Перфиловым, представляющим интересы собственников ТК «Восток» в суде.

По словам юриста, с апреля 2018 года на предприятии были проведены 9 проверок по вопросам обеспечения пожарной безопасности, что является беспрецедентным для бизнеса. Часть из них проводилась в рамках 294-го федерального закона, часть в рамках закона о прокуратуре. Уже само по себе количество проверок вопреки требованиям к снижению административного давления на бизнес, на чем настаивают президент России и руководители федерального правительства, указывает на сильно неординарное отношение надзорных органов к проверяемому объекту.

Нельзя не обратить внимание и на состав проверяющих, отмечает Перфилов. В составе трех проверок участвовали инспекторы в званиях полковников и подполковников госпожнадзора, а количество проверяющих доходило до 11 человек. Комиссии включали в себя руководящий состав центрального аппарата МЧС России, представителей региональных управлений МЧС по Москве, Югре, Омской, Томской областей, Алтайскому краю, руководящий состав ГУ МЧС по Новосибирской области. Для участия в проверке привлекли представителей испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) по Санкт-Петербургу. Вряд ли можно найти хоть один объект в стране, который удостоился столь пристального внимания МЧС, иронически предполагает Перфилов.

Как пояснил юрист, не является ординарным и содержание проверок. Так, в ходе многочисленных проверок изучалась вся проектная документация на строительство ТК «Восток». Более того, такая документация не просто исследовалась, но и пересматривалась, причем, в отношении здания, введенного в установленном порядке в эксплуатацию. Стоит отметить, что разработанная в стадии проектирования документация проходит вневедомственную экспертизу, после чего строительство ведется под наблюдением службы Госстройнадзора. Последний по завершении строительства проводит итоговый контроль и выдает заключение о соответствии или несоответствии объекта обязательным требованиям. При положительном результате контроля выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. МЧС выведено из процесса проверки проектной документации с 2007 года. В ситуации с ТЦ «Восток», тем не менее, представители МЧС истребовали проектную документацию и начали пытаться ставить под сомнение проектные решения, в том числе и те документы, которые ранее уже были согласованы самим МЧС. В частности, это касается согласованных МЧС России специальных технических условий.

Так, представители МЧС заявляют требования к созданию коридоров, тогда как при проектировании зданий торгового комплекса эвакуационные пути предусмотрены в виде проходов (а не коридоров), что полностью соответствует требованиям нормативно-технической документации. Более того, наличие эвакуационных путей в виде проходов, а не выходов предусмотрено согласованными спецтехусловиями МЧС. По сути собственникам предлагают без учета несущих способностей фундаментов, игнорируя прочие разделы проектной документации на здание, провести его реконструкцию, разграничив системой перегородок. К одному из наиболее абсурдных требований стоит отнести и требование о монтаже в каждой торговой ячейке (которых 1 тыс. 253) шахты дымоудаления. Такие замечания не выдерживают критики, не поддаются ни правовой, ни технической логике, уверен юрист.

По итогам проверок прокуратурой Дзержинского района Новосибирска были заявлены два иска с требованием приостановки работы ТК «Восток». В удовлетворении первого судом первой инстанции – отказано.

Обращает на себя внимание и то, считает юрист «Востока», что требования о приостановке эксплуатации объекта мотивированы нарушениями, которые в принципе не могут быть связаны с угрозой жизни и здоровью людей (наличие табличек по результатам испытаний противопожарных лестниц и иные подобные), что идет вразрез с разъяснениями самого МЧС о том, какие нарушения создают угрозу, а какие нет. Еще большее недоумение вызывает то обстоятельство, что исковые требования продолжают заявляться даже после представления бесспорных доказательств устранения недостатков.

Второй иск находится на разрешении суда. В обоснование этого иска положены результаты плановой проверки, проведенной центральным аппаратом МЧС России, по результатам которой выявлено 91 нарушение. Как отмечает представитель ТК «Восток», внушительным этот список смотрится только на первый взгляд. Внимательное его прочтение и анализ свидетельствуют об искусственном дроблении вмененных нарушений для увеличения их количества и создания видимости крайне плохой пожарной обстановки на объекте. Так, на одном выводе проверяющих, удивляется Перфилов, базируется почти половина остальных пунктов. Всего, в общем объеме выявлены порядка двух десятков замечаний, законность которых оспаривается как в рамках судебного разбирательства по иску МЧС, так и при рассмотрении иска прокурора о приостановлении эксплуатации ТЦ «Восток».

Александр Перфилов подчеркивает, что в целом, понимая «накал» ситуации, констатируя имеющуюся зачастую неоднозначность в толковании требований нормативно-технической документации, руководство «Востока» не устраивает споров по техническим и непринципиальным вопросам, но неизменно идет навстречу проверяющим, то есть замечания незамедлительно устраняются. Споры по всем принципиальным вопросам передаются на разрешение суда.

Названные особенности многочисленных проверок ТЦ «Восток» вызывают сомнения в их объективности и ставят вопросы об истинных целях проведения соответствующих мероприятий. Не удивительно, что собственники ТЦ «Восток» убеждены, что основная цель гиперактивности МЧС и прокуратуры на одном и том же направлении состоит в попытке приостановить любыми путями и способами эксплуатацию торгового комплекса, а борьба за пожарную безопасность – лишь инструмент.

Напомним, майский визит проверяющих в «Восток» проходил по жалобе одного из новосибирских общественников. При этом руководитель «Фонда защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов выступал инициатором и большинства других проверок «Востока», и владельцы ТЦ даже собирались судиться с ним. По словам юриста, комиссия тогда, в мае, нашла 14 недочетов, 13 из них позже признал недействительными суд, а одно из них было устранено в ходе проведения проверки.

Кроме признаков явного давления на бизнес, гипотетическое прекращение работы ТЦ спровоцирует появление в Новосибирске новой серьезной социальной проблемы. Сейчас «Восток» обеспечивает рабочими местами около двух тысяч предпринимателей, а также инфраструктуру, снабжающую бизнес различными услугами, вроде логистики и доставки. В случае закрытия торгового комплекса эти люди окажутся без работы. «Люди привыкли сюда приезжать. Исторически сложилось, что покупатели ездят на это место десятилетиями и продолжают это делать. Я арендую помещение в «Востоке» уже более двух лет и мой выбор безоговорочно сразу пал на него. Количество посетителей нас устраивает. Если бы было иначе, то мы бы уехали и не торговали здесь больше», – рассказал «Континенту Сибирь» один из арендаторов «Востока» по имени Александр.

«Континент Сибирь» направил ряд запросов в ведомства с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В аппарате полномочного представителя президента РФ в СФО пояснили, что взаимоотношения между коммерсантами и проверяющими регламентируются в судебном порядке, и 7 августа текущего года суд уже выразил свою позицию, оставив иск прокурора о приостановке работы «Востока» без удовлетворения. «Оценка проведения федеральными структурами контрольных мероприятий в отношении ТК «Восток» не является запросом о деятельности правительства Новосибирской области», – говорится в официальном ответе властей региона. При этом в новосибирском правительстве добавили, что областной минпромторг «ведет планомерную работу по улучшению торгово-промышленного климата в нашем регионе». В ГУ МЧС по Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что ведомство с 2018 по 2019 год провело две проверки «Востока», поводом для которых стали обращения граждан. Остальные проверки проводились прокурорами с привлечением специалистов МЧС. В управлении добавили, что сведения об устранении «Востоком» выявленных в ходе проверок нарушений пожарной безопасности к ним не поступали.

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