Приближающиеся выборы губернатора Новосибирской области не могут не затрагивать и ситуацию на отдельных значимых для региона отраслевых рынках. На фоне хрупкого политического консенсуса, достигнутого благодаря договоренностям мэра Новосибирска Анатолия Локтя и главы НСО Андрея Травникова, в сфере ритейла разворачивается новый виток конкурентной борьбы между двумя крупными и заметными торговыми центрами – «НордМоллом» и «Востоком».

Как стало известно «КС», за последние полтора месяца в оптово-розничном центре «Восток» прошло семь проверок со стороны МЧС. И если первые три носили плановый характер и были обусловлены массовыми проверками по всей стране в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», то основания для оставшихся четырех, внеплановых, вызвали вопросы у руководства и сотрудников центра.

Примечательно и то, что активность проверяющих структур совпала по времени с широкой негативной информационной кампанией в отношении «Востока», в которой были задействованы не только СМИ, но и отдельные анонимные телеграм каналы.

«Я думаю, что проверки связаны с заявлением, которое написал Евгений Митрофанов (общественник, юрист, член общественной палаты Новосибирской области – «КС»), — пояснил директор управляющей компании, обслуживающей ТЦ «Восток» Игорь Лучак. — В этом заявлении перечислено 21 нарушение, которое, якобы существовало у нас в торговом центре «Восток». Отсюда и пошла вся волна дополнительных проверок. Из всех этих замечаний практически ничего не подтвердилось. Сейчас мы решаем вопрос о подаче искового заявления на Митрофанова за представление заведомо недостоверных данных, которые повлекли за собой убытки. Кроме того, я читаю, что своим заявлением он нанес ущерб и государству, заставив работать специалистов МЧС фактически впустую».

«По сути, это придирки на пустом месте, — считает Игорь Лучак. — Например, в здании есть 240 несущих колонн, которым требуется противопожарная обработка. При проверке на трех из них в труднодоступных местах были обнаружены небольшие непрокрашенные места. Этот недочет был сразу же устранен. Другой пример: во время последней проверки оказалось, что один прибор оповещения вышел из строя, и он тут же был замещен на новый. При этом общее звуковое давление в торговом зале сохранилось на нормативном уровне. Звук от сирен такой силы, что мертвый проснется. Тем не менее, это нарушение попало в акт проверки». Получить комментарии от МЧС о причинах проверки на момент написания материала не удалось.

Проводимые проверки не могли не нарушить ритм работы торгового центра. Его арендаторы с возмущением заявили о том, что подобными мерами их якобы пытаются вовсе закрыть, а главным выгодоприобретателем от этого может стать другой крупный торговый центр Новосибирска — «НордМолл». Чтобы понять логику предпринимателей, целесообразно вернуться на три года назад, когда крупнейшая не только в Сибири, но и одна из наиболее крупных в стране «Гусинобродская» барахолка доживала последние дни.

Напомним, что торговый центр «Восток» еще на изначальной стадии представлял собой достаточно амбициозный проект. Фактически речь шла о создании под крышей нового торгового комплекса — альтернативы окончательно закрывшегося осенью 2015 года вещевого рынка. При этом, у ТЦ «Восток» сразу появился конкурент в лице активно строящегося в то время ТЦ «НордМолл». Предполагалось, что часть арендаторов, закрывающегося вещевого рынка переедет именно туда. Местом для его строительства было выбрана площадка в районе Северного объезда близ жилого района Пашино. По расчетам инвесторов эта площадка должна была стать удобной для покупателей, количество которых в конце концов должно было привлечь в «НордМолл» и продавцов. Как показало время, этот расчет инвесторов не оправдался. Большинство постоянных продавцов, закрывающегося вещевого рынка посчитали новое место неудобным и не переехали в торговый центр «НордМолл», что в конечном счете негативно повлияло на покупательские потоки.

Менее чем через год, практически в шаговой доступности от бывшего вещевого рынка начал работу ТЦ «Восток», который стремительно набирал обороты, благодаря схожей с рынком концепции, привлекательным арендным ставкам и привычному местоположению. Это не могло не отразиться на операционной деятельности «НордМолла» и, как следствие, на параметрах его окупаемости.

«Вы же понимаете, мы торгуем там, где есть люди, а в «НордМолле», по моим оценкам, людей нет, — объясняет свою позицию арендатор «Востока» Елена. — Какая бы там аренда ни была, важно наличие покупателей. Я, как и все арендаторы серьезно вложилась в оборудование своего торгового места. Многие люди брали кредиты под аренду торговых мест и их оборудование. Если сейчас кинуть клич, что нас обратно будут закрывать, вы не представляете, сколько людей выйдет на митинг».

«Считаю, что кошмарить бизнес бесконечными беспочвенными проверками — это далеко не государственный подход, — поделился с «КС» еще один арендатор ТЦ «Восток» Алексей. — Я не против возобновления проверок. Но тут же нашлись дельцы, которые готовы их использовать в своих корыстных интересах. Мы будем звонить, писать, добиваться, информировать Москву и федеральный центр о том, что у нас здесь происходит!»

Стоит отметить, что ситуация, спровоцированная внеплановыми проверками, имеет глубокие корни. Достаточно вспомнить историю самого Гусинобродского рынка, который закрывали несколько раз подряд. Тогда для предпринимателей было совершенно не ясно — будет он работать на следующий день или нет, а перспектива оказаться буквально на улице с огромными остатками нераспроданного товара была для арендаторов реальностью. Сегодня арендаторы признаются в том, что ощущают себя в схожей ситуации. Только вот на этот раз они вложили деньги в свои торговые места, а многие заключили длительные договора аренды и успели их оплатить.

Руководство ТЦ «Восток», в отличие от своих подопечных, старается сохранять хладнокровие и не поддерживает прямых обвинений конкурентов в саботаже:

«Единственное, что могу сказать по поводу «НордМолла» – это то, что они нам не конкуренты. Мы ведем честный бизнес, а они играют в какие-то свои игры», — отметил «КС» Игорь Лучак.

В свою очередь в «НордМолле» не комментируют ситуацию с проверками «Востока» и конкурентную ситуацию на рынке. «Я не владею информацией по этому вопросу, не могу ничего озвучить, — заявил «КС» представитель отдела маркетинга «Норд Сити Молла» Дмитрий Федотов. — Что касается конкуренции с «Востоком» также не могу ничего сказать по этому вопросу».

Примечательно, что история с проверками скорее всего еще не закончилась. Вполне возможно она продолжится в суде, если иску в отношении Евгения Митрофанова все-таки дадут ход. Да и сами сотрудники и арендаторы ТЦ «Восток» не думают, что их просто так оставят в покое. Хотя в разговоре с «КС» они отмечали, что готовы отстаивать свои интересы любыми законными способами. А сторонние наблюдатели обращают внимание на то, что спровоцированные на протесты арендаторы способны в значительной мере негативно повлиять на фон будущей губернаторской компании и дестабилизировать ситуацию в регионе на кануне выборов.

С учетом того, что на сегодня торговый центр «Восток» дает работу 10 тысячам человек,его гипотетическое закрытие способно оставить всех этих людей без работы с серьезными убытками, обусловленными в том числе и масштабными инвестициями в оборудование рабочих мест. Учитывая, что многие арендаторы купили квартиры в ближайших домах к рынку, дети ходят в школы и сады, то далеко не каждый из них готов к переезду на другую площадку. Многие из арендаторов живут в этом районе города уже более 30 лет. В случае эскалации ситуации 10 тысяч арендаторов «Востока» могут выйти на митинг. О такой возможности они уже говорят сейчас, ссылаясь на наличие протестного опыта. Такой исход в свою очередь способен серьезно нарушить установившуюся в регионе общественно-политическую стабильность после совместного заявления мэра Новосибирска Анатолия Локтя и врио губернатора НСО Андрея Травникова, повлиять на политическую обстановку накануне важной для региона губернаторской кампании.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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