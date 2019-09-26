Ситуация вокруг НИИТО

В феврале 2019 года Новосибирская область обрела нового прокурора в лице Якова Хорошева. Он оставил аналогичную должность в Алтайском крае, чтобы возглавить прокуратуру еще более крупного и, вероятно, сложного региона. В интервью «Континенту Сибирь» ЯКОВ...