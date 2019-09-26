Ситуация вокруг НИИТО
Яков Хорошев: «Прокуратура всей России работает по единым принципам»
Экс-директору НИИТО Михаилу Садовому смягчили приговор
Экс-директор клиники НИИТО Михаил Садовой обжаловал приговор в суде
Андрей Травников: «История с клиникой Мешалкина – это имиджевый удар»
Новосибирский суд вынес приговор экс-директору НИИТО Михаилу Садовому
Вероника Скворцова: «Варианты ликвидации НИИТО не рассматривались»
Депутаты Заксобрания НСО поддержали обращение к министру здравоохранения РФ
Заксобрание Новосибирской области рассмотрит вопрос о сохранении статуса НИИТО
Новосибирский НИИТО может сорвать госзадание по оказанию медицинской помощи
Андрей Травников поручил Олегу Иванинскому разобраться с Колыванской районной больницей
НИИТО возглавила заместитель директора по науке Ирина Кирилова
«Единая Россия» приостановила членство директора НИИТО Михаила Садового в партии
Стали известны подробности задержания главы НИИТО Михаила Садового
Российских спортсменов отправят лечиться из Германии в Новосибирск
Анатолий Чубайс: в Новосибирске будет создан медицинский наноцентр на базе НИИТО
Что посетит в Новосибирске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев?
ННИИТО построит первый промышленный медпарк в стране
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