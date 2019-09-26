Ситуация вокруг НИИТО

Яков Хорошев

Яков Хорошев: «Прокуратура всей России работает по единым принципам»

Власть
Марина Цурмаст
 
В феврале 2019 года Новосибирская область обрела нового прокурора в лице Якова Хорошева. Он оставил аналогичную должность в Алтайском крае, чтобы возглавить прокуратуру еще более крупного и, вероятно, сложного региона. В интервью «Континенту Сибирь» ЯКОВ...
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Экс-директору НИИТО Михаилу Садовому смягчили приговор

Экс-директору НИИТО Михаилу Садовому смягчили приговор

Новости
Ольга Щетинкина
 
Новосибирский областной суд изменил приговор экс-директору НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) им.Я.Л.Цивьяна Михаилу Садовому. Ему уменьшили срок лишения свободы на полгода. Как сообщает «Интрефакс-Сибирь», бывшему...
Экс-директор клиники НИИТО Михаил Садовой обжалует приговор в суде

Экс-директор клиники НИИТО Михаил Садовой обжаловал приговор в суде

Бизнес
Павел Процюк
 
Адвокат Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна», подал апелляцию на приговор своему подопечному. Об этом...

Андрей Травников: «История с клиникой Мешалкина – это имиджевый удар»

Власть
Александр Корнев
 
Губернатор Новосибирской области заявил, что ситуация с уголовными делами в клинике имени Мешалкина и научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО) «очень негативно повлияет на...

Новосибирский суд вынес приговор экс-директору НИИТО Михаилу Садовому

Бизнес
Павел Процюк
 
Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в хищении 10,7 млн рублей Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я....
Вероника Скворцова: «Варианты ликвидации НИИТО не рассматривались»

Вероника Скворцова: «Варианты ликвидации НИИТО не рассматривались»

Новости
Ольга Щетинкина
 
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии не будет ликвидирован. Об этом говорится в письме министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, которое поступило в заксобрание Новосибирской области. Согласно письму Вероники Скворцовой, о...

Депутаты Заксобрания НСО поддержали обращение к министру здравоохранения РФ

Власть
Ольга Щетинкина
 
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали на сессии 30 октября обращение к главе минздрава России Веронике Скворцовой. Оно направлено на сохранение правового статуса...

Заксобрание Новосибирской области рассмотрит вопрос о сохранении статуса НИИТО

Власть
Ольга Щетинкина
 
На очередной сессии законодательного собрания Новосибирской области депутаты могут принять обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Этот вопрос стоит в повестке заседания. Вопрос...

Новосибирский НИИТО может сорвать госзадание по оказанию медицинской помощи

Власть
Ольга Щетинкина
 
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в этом году получил порядка 2 000 квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, но операций дождутся, скорее всего, только...

Андрей Травников поручил Олегу Иванинскому разобраться с Колыванской районной больницей

Власть
Рустам Шаков
 
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 27 февраля на встрече с журналистами рассказал об итогах своего визита в колыванский район НСО. В частности главу...

НИИТО возглавила заместитель директора по науке Ирина Кирилова

Здоровье
Рустам Шаков
 
Как стало известно «КС», Ирина Кирилова назначена исполняющей обязанности директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна». Об этом...

«Единая Россия» приостановила членство директора НИИТО Михаила Садового в партии

Новости
София Коротич
 
На состоявшемся 20 февраля заседании политического совета новосибирского отделения партии «Единая Россия» было принято решение о приостановлении членства арестованного руководителя Научно-исследовательского института травматологии и...

Стали известны подробности задержания главы НИИТО Михаила Садового

Бизнес
Дмитрий Катаев
 
Источники в медицинских кругах Новосибирской области подтвердили «КС» факт задержания директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна» Михаила...

Российских спортсменов отправят лечиться из Германии в Новосибирск

Новости
Елена Жданова
 
Центр реабилитации спортсменов в Новосибирске, строительство которого анонсировал первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент Олимпийского комитета Александр Жуков чуть более года назад, должен появиться через...

Анатолий Чубайс: в Новосибирске будет создан медицинский наноцентр на базе НИИТО

Бизнес
Валерий Плотницкий
 
18 февраля на совместной с губернатором НСО пресс-конференции по итогам трёхдневного рабочего визита в Новосибирск, руководитель госкорпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс высоко оценил динамику развития...
Во время своих визитов в Новосибирск Дмитрий Медведев, как правило, посещает самые эффективные инновационные предприятия. Так, во время прошлого посещения столицы СФО премьер-министр посетил технопарк Академгородка и ИЯФ СО РАН.

Что посетит в Новосибирске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев?

Бизнес
Сергей Ягупов
 
Как стало известно «КС», в Новосибирск в ближайший вторник, 21 июля, приедет председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.  В рамках своего визита он предположительно посетит...

ННИИТО построит первый промышленный медпарк в стране

Здоровье
Мария Сорокина
 
Первую очередь промышленного медицинского технопарка планируется сдать в Новосибирске в I квартале 2016 года. Его строительство на текущий момент ведется под руководством федерального государственного...

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