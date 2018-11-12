В Новосибирске в скором будущем может появиться «Ритейл Парк», который по своим масштабам станет крупнейшим за Уралом. Проект планируется презентовать буквально на днях на самой престижной выставке торговой недвижимости в Европе – «MAPIC Cannes 2018».

Как стало известно «Континенту Сибирь», на текущей неделе на самой престижной выставке торговой недвижимости в Европе – MAPIC Cannes 2018 будет презентован проект, который в силу масштабности претендует стать самым крупным в сфере торговой недвижимости за Уралом – новосибирский суперрегиональный «Ритейл Парк» (170 000 кв. м. общей площади, в том числе 111 000 кв. м. сдаваемой).

Разработкой проекта занимаются собственники оптово-розничного центра «НОРДМОЛЛ» совместно со своим партнером – международной компанией JLL (Jones LangLa Salle), одним из мировых лидеров рынка коммерческой недвижимости. Компания JLL работает в сфере недвижимости в Северной и Южной Америке, Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Компания предлагает девелоперам, ритейлерам, корпоративным клиентам и потенциальным арендаторам полный пакет услуг – от управления строительством и продажи помещений до поиска офисов, складов, аналитики рынка и разработки стратегии компании.

Рассматриваемая площадка для строительства – на базе самого «НОРДМОЛЛа». По информации из внутренних источников компании, проектная мощность нового парка рассчитана на посещаемость 50 тысяч человек в день (полтора миллиона посетителей в месяц).

Известны отдельные подробности наполнения «Ритейл Парка». Предполагается, что здесь будут представлены продуктовый гипермаркет,направление «Модный город» (большое количество магазинов обуви и одежды популярных в России и за рубежом брендов, многие из которых будут работать в формате дисконт), направление «Город детства» (детские супермаркеты, магазины развлечений для всей семьи, досуговые и спортивные форматы для спорта и активного отдыха), лайф-стайл пространство (место, где встречаются увлеченные люди разных возрастов, в т.ч. включает популярный книжный магазин, магазин товаров для хобби и т.п.), DIY-формат (с большим сетевым гипермаркетом, несколькими уникальными для региона магазинами товарами для дома, гипермаркетами бытовой техники и электроники), супермаркеты товаров для спорта и активного отдыха, в том числе новые для региона операторы, и «НОРДМОЛЛ» (современный оптово-розничный формат, объединяющий предпринимателей, а также шоу-румы производителей и склады).

Локация проекта также позволяет в перспективе создать в его составе полноценный транспортно-пересадочный узел и организовать парковую зону.

Пока неизвестны источники финансирования и сроки окупаемости «Ритейл Парка». Реализация проекта будет проходить поэтапно, торжественное открытие запланировано на конец будущего года. «Континент Сибирь» отправил запросы предполагаемым участникам проекта. В московском представительстве компании JLL, также как и в оптово-розничном центре «НОРДМОЛЛ»,пока официально не прокомментировали информацию. «КС» будет следить за развитием событий.

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