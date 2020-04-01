Скажи доброе

«Континент Сибирь» помогает своим читателям и партнёрам противостоять потоку неприятных новостей.

В связи с этим мы начинаем новую рубрику: «Доброе слово». Мы предлагаем своим партнёрам сказать что-то хорошее о тех, чьё ответственное отношение к работе, чьи качественные товары и продукция, сервис и услуги радуют и вызывают чувство благодарности, особенно сейчас, вопреки всем трудностям.