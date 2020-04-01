Скажи доброе

«Континент Сибирь» помогает своим читателям и партнёрам противостоять потоку неприятных новостей.

В связи с этим мы начинаем новую рубрику: «Доброе слово». Мы предлагаем своим партнёрам сказать что-то хорошее о тех, чьё ответственное отношение к работе, чьи качественные товары и продукция, сервис и услуги радуют и вызывают чувство благодарности, особенно сейчас, вопреки всем трудностям.

Вадим Ильченко

Вадим Ильченко: «Онлайн-концерты вызывают уважение и благодарность»

Культура
Жанна Гладкова
 
В ситуации полной неопределенности и повышенной тревожности очень важно замечать вокруг что-то доброе и надежное – протянутую руку помощи, бескорыстное отношение и по-настоящему партнерское взаимодействие. «Континент Сибирь» продолжает рубрику «Скажи доброе», в которой представители...
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Сергей Гребнев: «Мы часто ругаем медицину, а я бы хотел похвалить»

Здоровье
Марина Цурмаст
 
«Континент Сибирь» запускает серию публикаций «Скажи доброе», в которой представители региональных деловых и властных кругов в сегодняшних непростых условиях будут делиться своими позитивными отзывами...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

01 Апрель, Среда
20:07 

Регионам СФО поручили подготовить для авиапассажиров обсервации

 18:54 

Глава Кузбасса лично потребовал вывести посетителей магазина в ТЦ в Новокузнецке

 18:29 

К поддержке новосибирских бизнесменов привлекут чат-ботов

 18:00 

Денис Архипов: «Все системы жизнеобеспечения Новосибирской области работают в штатном режиме»

 17:30 

Сбербанк проанализировал поведение граждан перед введением карантина

 16:58 

Андрей Шимкив: «Заксобрание Новосибирской области готово к работе в режиме удаленного доступа»

 16:17 

Мэрия Новосибирска опровергает слухи о выдаче «наборов для борьбы с коронавирусом»

 14:12 

Полиция задержала в Бердске нарушителя карантина по COVID-19

 13:45 

Режим полной самоизоляции в Сибири: как он соблюдается, и кем отслеживается?

 13:37 

Новосибирская область выделила почти полмиллиарда рублей для строительства дорог к новой ледовой арене

 13:30 

500 волонтеров пришли на помощь пожилым людям в Новосибирской области

СЮЖЕТЫ

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