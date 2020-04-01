Скажи доброе
«Континент Сибирь» помогает своим читателям и партнёрам противостоять потоку неприятных новостей.
В связи с этим мы начинаем новую рубрику: «Доброе слово». Мы предлагаем своим партнёрам сказать что-то хорошее о тех, чьё ответственное отношение к работе, чьи качественные товары и продукция, сервис и услуги радуют и вызывают чувство благодарности, особенно сейчас, вопреки всем трудностям.
Вадим Ильченко: «Онлайн-концерты вызывают уважение и благодарность»
Сергей Гребнев: «Мы часто ругаем медицину, а я бы хотел похвалить»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20:07
Регионам СФО поручили подготовить для авиапассажиров обсервации
18:54
Глава Кузбасса лично потребовал вывести посетителей магазина в ТЦ в Новокузнецке
18:29
К поддержке новосибирских бизнесменов привлекут чат-ботов
18:00
Денис Архипов: «Все системы жизнеобеспечения Новосибирской области работают в штатном режиме»
17:30
Сбербанк проанализировал поведение граждан перед введением карантина
16:58
Андрей Шимкив: «Заксобрание Новосибирской области готово к работе в режиме удаленного доступа»
16:17
Мэрия Новосибирска опровергает слухи о выдаче «наборов для борьбы с коронавирусом»
14:12
Полиция задержала в Бердске нарушителя карантина по COVID-19
13:45
Режим полной самоизоляции в Сибири: как он соблюдается, и кем отслеживается?
13:37
Новосибирская область выделила почти полмиллиарда рублей для строительства дорог к новой ледовой арене
13:30
500 волонтеров пришли на помощь пожилым людям в Новосибирской области