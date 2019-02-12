Руководство новосибирского ТЦ «Восток» заявило о «заказном» характере проверок

На встрече с представителями СМИ 11 февраля совладелец ТЦ «Восток» Виктор Табачков прокомментировал ситуацию с проверками торгового центра – в 2018 году они проходили 8 раз, и большинство из них было инициировано заявлениями руководителя «Фонда защиты прав потребителей» Евгения Митрофанова.

В гостинице «Маринс парк хотел» 11 февраля состоялась пресс-конференция руководства ТЦ «Восток». Торговый центр, расположенный на Гусинобродском шоссе и принявший часть арендаторов закрытой в 2015 году барахолки, в 2018 году подвергся серии проверок со стороны МЧС. Причём в ноябре 2018 года была высока вероятность приостановления деятельности торгового центра после одной из проверок, о чем подробно писал «Континент Сибирь».

«Я хочу официально заявить, что торговый центр работает, у него нет проблем, все вопросы закрыты. С точки зрения безопасности, по линии МЧС он может считаться одним из лучших торговых центров региона. Последняя проверка, которую проводила федеральная служба МЧС из Москвы, подтвердила – состояние безопасности идеальное», — пояснил совладелец торгового центра «Восток» Виктор Табачков. По его словам, из прошедших в 2018 году десяти проверок только две проводились по инициативе МЧС, остальные восемь – после заявления от руководителя «Фонда защиты прав потребителей» Евгения Митрофанова.

Исходя из этого, совладелец «Востока» выдвинул предположение, что речь идёт о спланированной атаке на торговый центр со стороны Митрофанова, причём среди предполагаемых мотивов последнего – не только экономические, но и политические причины, связанные с оппозиционной деятельностью последнего. «Есть конкуренты у торгового центра «Восток». Но мы защищаемся, мы сделаем не одну, а несколько систем пожаротушения. Какой собственник дал бы команду вырубить проёмы и сделать широкими ячейки? Мы сделали так, как требует закон», — объяснил он. Кроме того, по словам Табачкова, он готов направить судебный иск против Евгения Митрофанова по обвинению в клевете. «Совершенно необоснованные ничем кляузы. Мои юристы, скорее всего, собираются подавать на него в суд», — отметил Табачков.

Ранее сообщалось, что руководству «Востока» удалось доказать безопасность торгового центра в Дзержинском районном суде.

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