Ситуация с коронавирусом в Сибири

Эффект коронавируса: станет ли Новосибирск вторым Миланом?

Экономика
Марина Цурмаст
 
В мире история с коронавирусной инфекцией набирает обороты. Грозит ли Новосибирску повторение неутешительных сценариев других крупных мегаполисов мира? И как в итоге может отразиться на экономике региона, покупательских предпочтениях и социальной жизни новосибирцев ситуация вокруг...
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Губернатор Новосибирской области заявил о готовности отменить «Технопром»

Власть
Александр Корнев
 
Несколько новосибирских форумов, включая «Транспорт Сибири» и «Технопром», готовятся отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Травников. Как сообщили в пресс-службе...

Минздрав Новосибирской области открыл горячую линию по коронавирусу

Новости
Валерий Иванов
 
На сайте областного минздрава опубликованы самые популярные вопросы, поступающие по телефону 112. На сегодня в список стран с самой неблагополучной ситуацией попали , помимо...

Инвестиции в эпоху турбулентности — как сберечь и приумножить в период финансовых шоков

Новости
Континент Сибирь Портал
 
Финансовые рынки тоже «болеют» во время пандемий — но, как показывает практика, впоследствии они многократно отыгрывают потери. Так было во время вспышек атипичной пневмонии,...

Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Новости
Валерий Иванов
 
Вслед за Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) сегодня был объявлено об отмене подобного мероприятия в Красноярске. Красноярский экономический форум (КЭФ), запланированный ранее на 19-21...
Меры, которые принимаются властями страны и региона в связи с эпидемией коронавируса

Насколько оправданы меры, которые принимаются властями страны и региона в связи с эпидемией коронавируса?

Власть
Континент Сибирь Портал
 
«Континент Сибирь» приглашает своих читателей принять участие в опросе и поделиться своим мнением.

Сибирский центр Росгвардии закупит костюмы для защиты от коронавируса

Новости
Александр Корнев
 
Базирующееся в Новосибирске федеральное казенное учреждение «Сибирский ЦМТО Росгвардии» объявило тендер по запросу ценовой информации для приобретения 9 противочумных костюмов, которые защищают, в том...

S7 Airlines прекращает полеты в города Китая и Гонконг

Бизнес
www.ksonline.ru
 
S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения...

В Толмачёво усилили контроль прибывающих из Китая рейсов

Здоровье
Марина Цурмаст
 
Необходимые меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса приняты в Новосибирской области. Специалисты областного министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора рассказали о том, что...

Новосибирская область готовится к встрече с коронавирусом из Китая

Новости
Марина Цурмаст
 
В Новосибирской области принимают дополнительные меры для выявления коронавирусной инфекции. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Во время...

Новосибирский «Вектор» разработает вакцины для борьбы с коронавирусом

Новости
Александр Корнев
 
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает две вакцины против коронавируса. Об этом стало известно в ходе визита в Новосибирск главы РАН...

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