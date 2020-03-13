Ситуация с коронавирусом в Сибири

В мире история с коронавирусной инфекцией набирает обороты. Грозит ли Новосибирску повторение неутешительных сценариев других крупных мегаполисов мира? И как в итоге может отразиться на экономике региона, покупательских предпочтениях и социальной жизни новосибирцев ситуация вокруг...