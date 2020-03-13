Ситуация с коронавирусом в Сибири
Эффект коронавируса: станет ли Новосибирск вторым Миланом?
Губернатор Новосибирской области заявил о готовности отменить «Технопром»
Минздрав Новосибирской области открыл горячую линию по коронавирусу
Инвестиции в эпоху турбулентности — как сберечь и приумножить в период финансовых шоков
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса
Насколько оправданы меры, которые принимаются властями страны и региона в связи с эпидемией коронавируса?
Сибирский центр Росгвардии закупит костюмы для защиты от коронавируса
S7 Airlines прекращает полеты в города Китая и Гонконг
В Толмачёво усилили контроль прибывающих из Китая рейсов
Новосибирская область готовится к встрече с коронавирусом из Китая
Новосибирский «Вектор» разработает вакцины для борьбы с коронавирусом
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Апелляция на приговор Анатолию «Челентано» Радченко поступила в Верховный суд РФ
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«Толмачево» за два месяца 2020 года обслужило почти миллион пассажиров
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Александр Морозов: «Поправки в Конституцию отвечают запросу общества»
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Бывший начальник управления мэрии Новосибирска задержан за махинации с землей
16:15
Из новосибирской «Родины» вышел бизнесмен, бывший чиновник и экс-депутат Андрей Гудовский
15:59
Заксобрание Новосибирской области одобрило пакет поправок к Конституции РФ
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Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт проинспектировал стройку школы в Бердске
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Губернатор Новосибирской области заявил о готовности отменить «Технопром»
11:32
Минздрав Новосибирской области открыл горячую линию по коронавирусу