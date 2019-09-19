Яков Хорошев: «Прокуратура всей России работает по единым принципам»

В феврале 2019 года Новосибирская область обрела нового прокурора в лице Якова Хорошева. Он оставил аналогичную должность в Алтайском крае, чтобы возглавить прокуратуру еще более крупного и, вероятно, сложного региона. В интервью «Континенту Сибирь» ЯКОВ ХОРОШЕВ рассказал о самых резонансных делах в Новосибирской области, защите прав предпринимателей и основных проблемах в работе областной прокуратуры.

— Яков Евгеньевич, как вы оцениваете состояние дел в прокуратуре Новосибирской области? Есть ли значительные различия с Алтайским краем?

— Прокуратура всей России работает по единым принципам, поэтому различий в методах, структуре, компетенции прокуратуры Новосибирской области в сравнении с прокуратурой Алтайского края нет. Разница лишь в большей территории и численности населения, а также количестве поднадзорных органов и организаций в Новосибирской области.

За шесть месяцев текущего года, если говорить о надзоре за соблюдением федерального законодательства, мы выявили более 46 тысяч нарушений. По ним к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 9,6 тыс. человек, возбуждено 78 уголовных дел. По протестам прокуроров отменено 4,6 тыс. незаконных правовых актов. Суды удовлетворили 2,6 тыс. исков на сумму свыше 69 млн рублей.

Отмечу, что только в сфере оплаты труда в 2019 году выявлено 5 тыс. случаев нарушений закона, по 1400 искам прокуроров с компаний, не платившим сотрудникам заработную плату, взыскано 48 млн рублей долга по зарплате, возбуждено шесть уголовных дел.

Проделана большая работа по соблюдению прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Здесь нами вскрыто свыше 68 тыс. нарушений, прокуроры внесли более 2,4 тыс. актов реагирования, по которым 2 тыс. дознавателей и следователей привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров возбуждено более 4,3 тыс. уголовных дел. Считаю, что нам удалось побудить работников правоохранительных органов, в первую очередь сотрудников полиции, решительнее возбуждать уголовные дела там, где для этого есть основания. В том числе за счет усиления ответственности за укрывание преступлений. Одно из дел таких «укрывателей» уже направлено в суд.

В целом в первом полугодии 2019 года в Новосибирской области зарегистрирован рост числа преступлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При снижении числа особо тяжких и тяжких преступлений произошел рост выявленных краж, фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, а также преступлений, связанных с оборотом поддельных денег и умышленным уничтожением чужого имущества.

— Согласно официальным источникам, количество коррупционных преступлений в регионе снижается. Расскажите о громких уголовных делах в этой категории.

— Отрицательная динамика выявленных преступлений не отражает реальный уровень коррупции. В основном спад объясняется меньшим числом зарегистрированных фактов взяточничества, коммерческого подкупа и коррупционных мошенничеств. Можно сказать и о нацеленной работе правоохранительных органов по выявлению крупных, а не мелких мздоимцев.

Что касается резонансных дел, то нельзя не сказать о взятом на контроль расследовании уголовного дела в отношении заместителя директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина» (Евгения Покушалова. — «КС») и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств на сумму 1,350 млрд рублей.

В настоящее время в одно производство с этим уголовным делом соединено дело в отношении экс-директора клиники и руководителя организационно-клинической службы. С тремя лицами прокуратура заключила досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела не завершено — срок следствия продлен до ноября 2019 года.

Также мы надзираем за законностью расследования УФСБ России по Новосибирской области уголовного дела по обвинению бывшего руководителя ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» (Михаила Садового. — «КС») и других граждан в хищении более 520 млн бюджетных средств при осуществлении поставок медицинских товаров. К уголовной ответственности по делу привлечены экс-директор учреждения, а также два работника медцентра и два руководителя организаций-поставщиков.

В августе этого года прокуратура заключила с бывшим директором ННИИТО досудебное соглашение о сотрудничестве, по условиям которого он обязался оказать органу следствия содействие в расследовании уголовного дела и принять меры к возмещению причиненного имущественного ущерба. Следствие по делу продлено до 28 ноября 2019 года.

Еще одно нашумевшее уголовное дело находится в производстве следователя регионального СКР. Дело возбуждено в отношении бывшего руководителя управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска, ее бывшего заместителя и еще одного фигуранта. По версии следствия, организованная группа путем обмана и злоупотребления доверием мэра Новосибирска и с использованием служебного положения обвиняемых незаконно завладела правами на муниципальные жилые помещения. Обвиняемые сначала оформляли права на сторонних лиц, а затем по рыночной цене отчуждали жилые помещения добросовестным покупателям. Общий размер ущерба составил более 160 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело должно поступить в прокуратуру области с обвинительным заключением.

— Одна из самых актуальных проблем Новосибирской области — обманутые дольщики. Как вы оцениваете ситуацию и пути ее решения?

— Эта тема самая раскрученная и болезненная здесь — и для нас, и для людей, и для власти. В реестре пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан сегодня почти 1900 человек. Но мы прекрасно понимаем, что реально их гораздо больше.

Сегодня в регионе создается фонд для восстановления за счет бюджета прав дольщиков. В разработанную Минстроем области «дорожную карту» вошли 58 проблемных объектов. Дополнительно прокуратура решает вопрос о завершении строительства 17 домов, по тем или иным причинам не вошедших в «дорожную карту».

В апреле 2019-го моим распоряжением создан штаб оперативного взаимодействия по выявлению и пресечению незаконных действий застройщиков. Работа штаба способствовала введению в эксплуатацию дома по ул. Залесского, который строился около 10 лет. Восстановлены жилищные права более 80 дольщиков. Всего в 2019 году после совместной работы с органами власти восстановлены права более 450 граждан, возбуждено 10 уголовных дел. Ущерб по ним, вместе с возбужденными ранее, составил 2,9 млрд рублей.

В текущем году в суд направлено три уголовных дела по обвинению четверых руководителей строительных организаций в хищении у 306 граждан 571 млн рублей. Например, в мае этого года в Октябрьский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по обвинению директора ООО «Стройцентр» в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что с 2013 по 2016 год он путем обмана похитил у 166 дольщиков строительства жилья 360 млн рублей. Сумма наложенного ареста на имущество обвиняемого составила 179 млн рублей.

Полагаю, что новый финансовый инструмент — введение эскроу-счетов — позволит обезопасить граждан от невозврата вложенных в строительство денег в случае банкротства застройщика. Однако это может породить очередной виток роста цен на жилье в Новосибирске.

— Очень актуальна для наших читателей тема защиты прав предпринимателей. Какая работа проводится прокурорами в этой сфере?

— Только за последние полтора года в органах власти всех уровней выявлено почти 7,5 тыс. нарушений в отношении предпринимателей, опротестовано более 1 тысяч незаконных правовых актов. По нашей инициативе к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1,6 тыс. должностных лиц. В прошлом году по инициативе прокуроров возбуждено два уголовных дела.

По всем поступающим в прокуратуру области обращениям о нарушении прав и законных интересов предпринимателей незамедлительно проводятся проверки, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования. Например, после нашего представления Министерство природных ресурсов и экологии выплатило предпринимателю субсидию в размере 500 тыс. рублей на возмещение стоимости оборудования для рыбоводства, в которой ему было ранее необоснованно отказано. Провинившегося чиновника привлекли к административной ответственности.

Удалось коренным образом изменить и ситуацию с задолженностью публичных заказчиков по исполненным контрактам. Например, благодаря вмешательству прокурора Заельцовского района Новосибирска ГБУЗ «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» погасило перед хозяйствующими субъектами задолженность по исполненным контрактам в размере почти 3 млн рублей.

В настоящее время в Новосибирском районном суде рассматривается уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, о воспрепятствовании должностными лицами МУП «ДЗ ЖКХ п. Мичуринский» предпринимательской деятельности ООО «УК «Пассим». Должностные лица не исполняли обязанности по договору обеспечения водоснабжением производственных объектов общества и причинили 2 млн рублей ущерба.

Еще один пример: в апреле этого года районный суд назначил главе администрации поселка Горный и заместителю главы Тогучинского района судебные штрафы. Чиновники потребовали от предпринимателя погасить возникший перед сторонней организацией долг, угрожая не оплатить выполненные им работы на сумму более 2,6 млн рублей. Речь шла о муниципальном контракте по благоустройству береговой зоны пруда в поселке Горный.

Кроме того, прокуратурой предотвращено почти 500 неправомерных внеплановых проверок и исключено свыше 2,5 тыс. плановых контрольных мероприятий на 2019 год в отношении предприятий со стороны надзорных органов.

— Взаимодействуете ли вы с бизнес-омбудсменом Новосибирской области Николаем Мамулатом в решении вопросов предпринимателей?

— Да, у нас очень плотный контакт с бизнес-омбудсменом. Идет постоянный информационный обмен — о случаях задолженности по исполненным контрактам, об административных барьерах бизнесу, о нарушениях прав предпринимателей контролерами. Уполномоченный по защите прав предпринимателей участвует в работе межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей и Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, созданных в прокуратуре области. Мы регулярно получаем через него обращения предпринимателей. В сентябре планируем совместные выезды в районные центры для встреч с местными бизнесменами.

Один из примеров взаимодействия с бизнес-омбудсменом связан с мэрией г. Новосибирска. Мы отреагировали на отсутствие там сведений и правовых актов, регламентирующих порядок проведения муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства. В другом случае прокуратурой были инициированы изменения в федеральные правовые акты, регулирующие регистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Поводом стала поступившая информация о проблемах взаимодействия ОВД и налоговой службы.

— Одно из самых резонансных дел последнего времени — ситуация с возможностью закрытия новосибирского ТК «Восток». Какова ваша позиция по этому вопросу?

— Мы никогда не забудем трагические события в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По поручениям генерального прокурора Российской Федерации прокуратурой были организованы масштабные проверки крупнейших торговых центров города Новосибирска. На 623 объектах в 2018 году нами выявлено свыше 3200 нарушений законодательства о пожарной безопасности, приняты меры.

В числе других в Новосибирске проверен торговый комплекс «Восток». В октябре 2018 года специалисты ГУ МЧС России по Новосибирской области выявили здесь 12 нарушений требований пожарной безопасности. Прокурор Дзержинского района обратился в суд с иском о приостановлении деятельности ТК «Восток» до устранения нарушений закона. В августе этого года суд в иске отказал, сейчас подготовлено апелляционное представление на это решение.

Напомню, что в феврале-марте 2019 года ТК «Восток» также проверен комиссией МЧС России без участия органов прокуратуры. Выявлено 91 нарушение закона, и в мае районная прокуратура предъявила к правообладателям торгового комплекса иск о приостановлении деятельности двух корпусов до устранения нарушений. Дзержинской районный суд оценит выводы специалистов МЧС России.

— Как вы определяете для себя приоритеты в работе на посту прокурора Новосибирской области?

— Приоритеты для нас определяет генеральный прокурор России. Сегодня в числе главных тем — «мусорная» реформа. Становление новых структур в работе с мусором, переработкой ТКО, тарифообразованием у нас вызывает много вопросов, в т. ч. к региональному оператору «Экология-Новосибирск». Уже не секрет, что задолженность по оплате за вывоз мусора исчисляется миллионами.

Другая приоритетная тема — сопровождение национальных проектов. Эта включает оценку использования средств бюджета, контроль закупок, изучение местных правовых актов на их законность и т. д.

Вот пример эффективной работы. Искитимский межрайонный прокурор в августе этого года внес главе администрации города Искитима представление по поводу самостоятельного, в обход уполномоченного государственного учреждения, размещения заказа на дорожные работы. Мероприятия должны были проводиться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Какие резонансные уголовные дела находятся под вашим особым контролем?

— В прокуратуре области контролируется расследование уголовного дела о причинении ущерба государству на сумму более 257 млн рублей и незаконном перевозе через границу России и Таможенного союза стратегически важных ресурсов — лесоматериалов в крупном размере.

Также следим за уголовным делом бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (Сергея Штельмаха. — «КС»), подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2011–2018 годах он организовал незаконную выдачу удостоверения и пропуска на автомобиль. Обвинение пока не предъявлено, следствие не завершено.

Держим под контролем и уголовное дело о невыплате директором ООО «РАТЭК» заработной платы 1819 работникам на сумму свыше 72 млн рублей. Дело находится в производстве следователя регионального СКР.

Мною также контролируются и не столь нашумевшие уголовные дела, возбужденные по жалобам граждан во время личных приемов.

Так, в одном случае женщина на приеме рассказала о несогласии с решением следователя полиции, который отказал в возбуждении уголовного дела по ее заявлению. Речь шла о причинении тяжкого вреда здоровью ее сына. Следствие не установило прямой причинно-следственной между побоями и смертью потерпевшего (за убийство впоследствии на 9 лет осужден второй фигурант). Только по требованию прокуратуры следователь отменил незаконное постановление и возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Обвинение уже предъявлено, расследование продолжено.

— Как обстоит дело с обвинением экс-главы ННИИТО Михаила Садового?

— По ННИИТО состоялся только первый процесс. Приговором суда Садовой признан виновным в хищении денежных средств, ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей с лишением права занимать определенные судом должности сроком на 2 года. Было доказано, что на посту директора учреждения по предварительному сговору с научным консультантом Сергеем Поскочиным в декабре 2014 года подсудимый организовал выплаты необоснованных премий сотрудникам учреждения. В последующем они передали эти денежные средства Садовому и Поскочину. В результате Министерству здравоохранения РФ был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.

Уже после вынесения приговора экс-директор полностью признал свою вину и возместил причиненный государству ущерб. В итоге 26 августа суд апелляционной инстанции смягчил назначенное наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Однако Михаил Садовой все еще под следствием. В настоящее время расследуется второе дело, где фигурирует гораздо больший ущерб государству. Там будут еще соучастники, которые пока не задержаны. Следствием занимается ФСБ.

— Состоялось заседание суда над киллером ОПС Трунова Анатолием Радченко. Удовлетворены ли вы решением суда?

— Считаю, что мера наказания 24 года и штраф в размере 1 млн рублей — адекватная и соразмерная. Суд хорошо разобрался во всех эпизодах. Дело находилось на особом контроле прокуратуры. Анатолий Радченко в составе преступного сообщества, руководимого Труновым, совершил множество тяжких и особо тяжких преступлений. Государственный обвинитель предлагал суду назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Оглашая приговор в июле этого года, Новосибирский областной суд согласился со всеми пунктами обвинения, предложенными прокурором. Пока приговор в законную силу не вступил, так как обжалован стороной защиты.

— Ранее в отношении экс-главы Новосибирского района Новосибирской области Василия Борматова было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с земельными участками в Новосибирском районе. Какие выводы были сделаны?

— Проведенной в марте–апреле 2018 года проверкой установлено, что в 2013 году глава администрации Новосибирского района Василий Борматов, руководствуясь положениями закона о «дачной амнистии» (Федеральным законом № 66–ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». — «КС»), подписал 255 постановлений о предоставлении гражданам бесплатно земельных участков в садоводческих товариществах. Предусмотренных законом оснований для бесплатного предоставления гражданам земельных участков при этом не было.

В настоящее время продолжено расследование уголовного дела, возбужденного в апреле 2018 года СКР по Новосибирской области. В отдельное производство выделены материалы для проверки сведений о возможном получении земельных участков конкретными лицами мошенническим путем. В настоящее время таких фактов не установлено, проверка пока не завершена. Оснований для принятия иных мер прокуратурой не усмотрено.

— В конце 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в связи с продажей одного из земельных участков по заниженной стоимости. К каким выводам пришло следствие?

— По версии следствия, чиновник без законных оснований продал коммерческой организации муниципальный земельный участок по льготной цене, в результате чего бюджет города недополучил около 6 млн рублей. 30 октября 2018 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В отношении того же чиновника в этом году расследовано еще одно уголовное дело, связанное с незаконным расторжением договора аренды муниципального земельного участка с коммерческой организацией «задним числом», в результате чего мэрия Новосибирска лишилась возможности взыскать с организации задолженность по арендной плате в размере свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело по обоим эпизодам направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

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