Стали известны подробности обыска в доме с участием известного новосибирского бизнесмена Дмитрия Башмакова. По словам адвоката Николая Муштина, формально коммерсант проходит свидетелем по делу о пожаре в Толмачевском сельсовете. Однако юрист не исключает, что интерес силовиков связан с предпринимательской деятельностью Башмакова, в частности, с работой торгового комплекса «Восток», совладельцем которого он является.

Напомним, что силовики пришли с обыском в дом родителей Дмитрия Башмакова в Морском сельсовете 26 мая в 6 утра. Как рассказал «Континенту Сибирь» представляющий интересы бизнесмена адвокат Николай Муштин, Дмитрий Башмаков находился в доме родителей по семейным обстоятельствам, заболела его мать. Обыск стал для коммерсанта неожиданностью.

«Следователь вместе с оперативными сотрудниками с спецназом внезапно появились на территории домовладения. Сотрудники спецназа по традиции были одеты в черные маски и камуфляж. После того, как начали стучать и кричать «Полиция!», Дмитрий Башмаков, не открывая дверь, сказал, что хочет убедиться в их полномочиях. Он позвонил в дежурную часть, чтобы выяснить, действительно ли за дверью находятся сотрудники правоохранительных органов», — сказал Николай Муштин.

Адвокат пояснил, что камуфляж и маску сейчас купить достаточно просто, а бизнесмен неоднократно получал угрозы в его адрес со стороны конкурентов и недоброжелателей. Появление незнакомых людей, пытавшихся проникнуть в дом, могло быть нападением. «Не дожидаясь ответа из дежурной части, спецназ попытался взломать входную дверь. К этому времени Дмитрий Башмаков убедился, что это сотрудники полиции, и добровольно открыл дверь следственной группе. После начался обыск», — добавил Николай Муштин. Он подчеркнул, что никакого силового проникновения в дом не произошло, как не было и сопротивления обыску со стороны Дмитрия Башмакова.

После обыска коммерсанту предложили проехать в ГУ МВД, где он был опрошен в качестве свидетеля по делу о пожаре в Толмачевском сельсовете. Напомним, инцидент в Толмачево произошел поздно вечером, 30 апреля текущего года. Сгорел кабинет архива имущественных и земельных отношений, находящиеся там документы, связанные, в том числе, с земельными сделками. Следствие не исключает умышленный поджог. «Были установлено, что ни к пожару, ни к Толмачевскому сельсовету Дмитрий Башмаков отношения не имеет и не планирует. Однако после допроса его пригласили в отделение по борьбе с экономическими преступлениями по обстоятельствам, связанным исключительно с его предпринимательской деятельностью», — отметил адвокат.

По словам Николая Муштина, в ходе обыска в доме, где находился бизнесмен, были изъяты принадлежащее Дмитрию Башмакову и его отцу на законных основаниях оружие, а также маршрутизатор. Юрист не исключает, что силовиков могли интересовать документы, связанные с предпринимательской деятельностью Башмакова. «Либо банальная попытка запугать его и членов его семьи. Точно сказать пока нельзя, пока мы не изучили предоставленные следствием документы. Новосибирский районный суд должен предоставить эти документы для ознакомления защите», — сказал Николай Муштин.

Адвокат рассказал, что внимание к Дмитрию Башмакову со стороны правоохранительных органов усилилось после того, как бизнесмен стал совладельцем ТК «Восток», расположенного на месте бывшей Гусинобродской барахолки. «Работа рынка находится даже не под увеличительным стеклом, а под микроскопом, и постоянно происходят какие-то непонятные вещи. Поступают постоянно угрозы от представителей, связанных с криминальными кругами, фамилии назвать я не могу, настойчивые предложения «поделить бизнес». На этом фоне действия правоохранительных органов вызывают сомнения в их объективности. При том, что Дмитрий Башмаков никогда не отказывался сотрудничать с полицией и следствием, а свой бизнес ведет абсолютно открыто», — сказал Николай Муштин. Он считает, что происходящее идет вразрез с неоднократными призывами президента России снизить давление на бизнес. «На сегодня все слова о том, что не надо кошмарить бизнес, остаются лозунгами, которые никто не спешит исполнять», — констатировал адвокат.

Дмитрий Башмаков – известный новосибирский меценат и девелопер, работающий с проектами в сфере недвижимости. Одним из них стал торговый комплекс «Восток», сменивший закрывшуюся в октябре 2015 года барахолку. В 2018 году к «Востоку» начали проявлять пристальный интерес надзорные органы. Как ранее писал «Континент Сибирь», чуть более, чем за год, в ТК прошло 9 проверок по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Претензии шли как со стороны МЧС, так и со стороны прокуроров. Администрация комплекса называла количество проверок беспрецедентным для бизнеса и сетовала, что бесконечные инспекции практически парализуют торговлю. Проверки проходили на фоне усиливающейся конкуренции между ТК «Восток» и ТЦ «Норд Молл». ТК «Восток» в этой ситуации чувствовал себя более конкурентоспособным с точки зрения количества арендаторов. «Норд Молл» в свою очередь в 2018 и 2019 годы продолжал попытки отыграть свои позиции, при этом в ТЦ взаимоотношения между потенциальными конкурентами не комментируют.

Владельцы «Востока» были вынуждены оспаривать предписания надзорных органов в судах. Как пояснял «Континенту Сибирь» представляющий их интересы адвокат Александр Перфилов, вопросы вызывали как состав проверяющих, так и содержание самих проверок. К примеру, в трех проверках участвовали инспекторы в званиях полковников и подполковников госпожнадзора, а количество проверяющих доходило до 11 человек. Комиссии включали в себя руководящий состав центрального аппарата МЧС России, представителей региональных управлений МЧС по Москве, Югре, Омской, Томской областей, Алтайскому краю, руководящий состав ГУ МЧС по Новосибирской области. Для участия в проверке привлекли представителей испытательной пожарной лаборатории по Санкт-Петербургу.

В ходе проверок пожарной безопасности изучалась вся проектная документация на строительство ТК «Восток», здание которого ранее было введено в эксплуатацию в установленном порядке и без каких-либо претензий. Проверяющие требовали сделать коридоры вместо эвакуационных проходов, смонтировать в каждой торговой ячейке ТК шахту дымоудаления и т.д. Собственники ТК «Восток» в разговоре с журналистами предположили, что основная цель проверок состоит в попытке приостановить любыми путями и способами эксплуатацию торгового комплекса, а борьба за пожарную безопасность – лишь инструмент.

«Континент Сибирь» направил запросы в ГУ МВД по Новосибирской области и уполномоченному при президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову с просьбой прокомментировать интерес представителей силовых структур к бизнесмену Дмитрию Башмакову и правомочность их действий. В отделе информации и общественных связей ГУ МВД редакции сообщили, что «в отношении указанного в запросе гражданина уголовное преследование не осуществляется», не раскрыв деталей и причин оперативных мероприятий. В приемной бизнес-омбудсмена пояснили, что готовят ответ на запрос, однако в редакцию ответ так и не поступил.

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