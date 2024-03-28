Круглый стол для бизнеса «О вопросах цифровой безопасности» состоится в Новосибирске 4 апреля 2024 года. Организаторами мероприятия выступают компания «Д2 Страхование» совместно с комитетом по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Новосибирским Банковским Клубом.

Предполагается, что круглый стол будет интересен сотрудникам служб цифровой безопасности финансовых организаций и промышленных предприятий, экспертам в области цифровой безопасности, которые хотят повысить свой уровень знаний, а также руководителям, которые хотят обучить сотрудников правилам борьбы с мошенниками.

В ходе мероприятия будут освещаться такие темы, как повышение кибербезопасности в компаниях и защита данных, а также контроль информационных потоков и расследование инцидентов внутренней информационной безопасности. Помимо этого организаторы обещают осветить в деталях работу с финансовыми организациями, безопасное программирование и анализ программного кода прикладного ПО, а также взлом систем как, элемент анализа защищенности.

В качестве спикеров организаторы круглого стола заявляют специалистов крупных профильных компаний с большим опытом и реальными кейсами в вопросах цифровой безопасности, среди которых SoftMall, Staffcop, СИБ, NIL и Д2 Страхование.

Круглый стол пройдет на площадке «Мариинс Парк Отель Новосибирск» в четверг, 4 апреля. Начало мероприятия — в 14:30. Участие в круглом столе бесплатное после прохождения онлайн-регистрации по ссылке.

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