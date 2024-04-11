В Кузбассе создан штаб по борьбе с кибермошенничеством

Сергей Цивилев провел заседание правительства Кузбасса по вопросам кибербезопасности населения. Как отметил губернатор, в регионе участились звонки от операторов кол-центров, расположенных в недружественных странах. В регионе создан штаб по противодействию кибермошенничеству: представители силовых структур и банков, провайдеры и операторы сотовой связи будут ежедневно отслеживать ситуацию, сообщает пресс-центр правительства Кемеровской области.

«Наша общая задача — противостоять хорошо налаженной международной кибермафии, чтобы деньги из Кузбасса больше не уходили на счета мошенников», — заявил Сергей Цивилев.

Он поручил организовать превентивную защиту жителей региона — усилить профилактическую и разъяснительную работу в трудовых коллективах и в образовательных организациях, предупреждать людей о новых схемах, которые используют мошенники. По распоряжению Сергея Цивилева региональные СМИ, интернет-порталы и издания будут проводить массированную профилактическую работу, демонстрировать предупреждающие ролики и слайды на ресурсах уличной рекламы, в общественных местах, в лифтах домов, размещать предупреждения на упаковке товаров.

Операторам сотовой связи рекомендовано проработать техническую возможность автоматической блокировки спам-звонков и предупреждать абонентов об опасности телефонных мошенников, их методах и ответственности за сотрудничество с проукраинскими аферистами.

Региональным отделениям банков рекомендовано пересмотреть схему выдачи кредитов, усилить контроль за переводами и обналичиванием крупных сумм. Также обязать сотрудников финансовых организаций обращать внимание на эмоциональное состояние людей, приходящих к ним за кредитом, и в подозрительных случаях информировать сотрудников полиции.

На совещании также отмечена важность профилактической работы со школьниками и студентами, которых мошенники используют как курьеров в своих преступных схемах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что мошенники создали фейковый аккаунт очередного сибирского губернатора.