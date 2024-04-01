Масштабная конференция по маркетингу пройдет в Новосибирске в мае

Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и центр «Мой Бизнес» планируют провести 14 мая большую бесплатную конференцию «Маркетинг глазами предпринимателей». Мероприятие пройдет в четвертый раз. В прошлом году оно побило свой собственный рекорд ─ 3500 регистраций, из которых 2576 пришлись на офлайн-посещения.

Традиционно каждый год организаторы собирают более 2 000 предпринимателей, диджитал-специалистов и маркетологов на «Большой конференции», чтобы обсудить актуальные идеи в маркетинге и перенять опыт лидеров индустрии. Площадкой для проведения мероприятия выступит киноконцертный комплекс имени Владимира Маяковского.

Мероприятие организовано при поддержке центра «Мой Бизнес» Новосибирской области, Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

В этом году спикеры расскажут о том, вкладывать ли деньги в офлайн-рекламу и если да, то в какую именно. Также они поведают о том, как привлечь внимание аудитории, как избежать провалов и увеличить эффективность рекламных кампаний. Участники получат ответы на вопрос о том, какие изменения ждут рынок и как быть готовым к ним, как грамотно сформулировать идею бизнеса, найти сооснователей, заявить о себе в СМИ и привлечь инвестиции. В программе конференции также заявлена тема, связанная с антикризисным управлением и PR-стратегией в условиях турбулентности. Кроме того, участникам расскажут о том, как оперативно и качественно отработать негатив в соцсетях и как выводить на рынок новые продукты.

По словам организаторов, участники конференции получат возможность наладить новые контакты, обменяться опытом, узнать о новых тенденциях в сфере маркетинга и продаж, обсудить спорные вопросы и найти новые решения, чтобы «изобрести себя заново».

Модераторами конференции выступят руководитель комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина и основатель бизнес-клуба «КРОНА», сети парикмахерских «ПАПА ДОМА», «МАМА ДОМА», мужского ателье по индивидуальному пошиву мужских костюмов, сорочек, обуви, пальто «ФАТЕРСОН» Янис Кайшев.

Среди спикеров заявлены новосибирские рестораторы Денис Иванов («Жерарня», «Жан Хуан Лу», Veranda, #СибирьСибирь, Aziatish, Beerman, «Чашка кофе» и др), Наталья Ильина («Библиотека»), Яна Фомина (Poke Top, «Тесту место», Aperol Bar, «Кухня за Кулисами»), Артём Печенин (Breakfast House, Biscuit House, «Пончиковая»), Андрей Лялин (Svoboda), Дмитрий Иванов (Грильница), а также основатели сети бизнес мероприятий Pride Community по России Никита и Наталья Савельевы, президент международного сообщества PRO Женщин Алена Козубец, сооснователь компании «КРЫША» Артем Дементьев, сооснователь студии брендинга S.More Дмитрий Матющенко, директор маркетингового агентства Maxter Марина Романцова, основатель маркетингового агентства DMA Иван Цыбульник, собственник компании Increase Сергей Михеев, основатель сети чисток и ремонтов обуви Sneak n fresh Дмитрий Моргунов, владелица международного бренда «Школа Ихтиандров» Таисия Попова, директор ITConstruct Роман Петров, управляющий партнер брендингового агентства Untwist Анна Куропятник.

Участие в конференции бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Напомним, что в 2022 году «Континент Сибирь» предлагал читателям проголосовать за бизнес-мероприятие Новосибирска, которое они считают лучшим по организации и полезности контента. Первое место тогда среди участников опроса заняла конференция «Маркетинг 2.0», организованная профильным комитетом новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». На той конференции в режиме нон-стоп выступило 24 спикера, хедлайнером был известный ресторатор Денис Иванов. В 2023 году в аналогичном опросе на сайте издания первое место вновь заняла именно конференция «ОПОРЫ РОССИИ» — «Маркетинг 3.0».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие крупные бизнес-мероприятия пройдут в Новосибирске в 2024 году.

18+