Рынок апартаментов в Новосибирске резко вырос: как на этом заработать

В Новосибирске эксперты прогнозируют бурный рост сегмента сервисных апартаментов, которые активно конкурируют с отелями. Приобретение апартов на фоне нестабильной экономической ситуации можно рассматривать в качестве инструмента для сохранения денег и получения пассивного дохода.

Как сообщил «РБК-Новосибирск» в сервисе Ostrovok.ru, в 2023 году количество бронирований в апартаментах Новосибирска выросло на 63%. На 2024 год российские туристы уже сделали на треть больше бронирований в апартаментах, чем за аналогичный период прошлого года. Доля апартаментов в общем объеме бронирований растет уже несколько лет, при этом доля четырех- и трехзвездочных отелей сокращается.

Повышенный спрос на апартаменты по большей части в Ostrovok.ru связывают с дефицитом классифицированных объектов размещения в Новосибирске. «Спрос стимулирует стремление туристов снизить расходы на поездку: помимо того, что средняя стоимость ночи в апартаментах Новосибирска обходится примерно на 27% ниже, чем в отелях три звезды, и примерно на 50% дешевле, чем в четырехзвездочных гостиницах, наличие кухонной зоны в апартаментах позволяет экономить на питании в ресторанах и кафе», — пояснил представитель сервиса бронирования.

Одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала апартаментов — локация. Гостям и жителям комплекса должно быть удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея под рукой доступ к нужным сервисам.

Популярность проекта «Тайм Парк Апартаменты» ГК «Расцветай» заключается в удачном сочетании ряда возможностей и разумной стоимости квадратного метра. Апарт-комплекс расположен на Красном проспекте в шаговой близости от двух станций метро — «Заельцовской» и «Гагаринской».

«Тайм Парк Апартаменты» спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто хочет максимально комфортно организовать свою жизнь и ценит время, объект окружен необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе. В нашем комплексе удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Управлением апарт-комплекса ГК «Расцветай» занимается профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NЕТ».

Покупатель недвижимости в «Тайм Парк Апартаментах» заключает с управляющей компанией договор, в рамках которого в номере будет сделан ремонт под ключ, и его укомплектуют мебелью и техникой. Далее компания следит за состоянием лота, ищет для него арендаторов и оказывает гостям сервисные услуги, а собственник получает гарантированный ежемесячный доход от сдачи апартаментов аренду, без необходимости личного участия в процессе управления своей недвижимостью*.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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Телеграм-канал * Подробности по телефону +7 (383) 255-00-83 в офисах продаж компании.

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