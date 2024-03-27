Команда из Новосибирска стала победителем XI зимней областной спартакиады для лиц с ограниченными возможностями. Всего в соревнованиях участвовало 14 команд из Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области, в очередной спартакиаде для инвалидов, прошедшей в Маслянино, приняли участие 164 атлета, представлявших различные муниципалитеты региона.

В программу XI зимней Спартакиады инвалидов Новосибирской области вошли шесть дисциплин: гребной тренажёр, дартс, стрельба, пауэрлифтинг, нарды, лыжные гонки. В гребле, пауэрлифтинге и лыжных гонках участники соревновались в личном зачёте, а в дартсе, стрельбе и нардах состоялись командные турниры.

Больше всего участников привлекли соревнования по гребле на тренажере — в них приняли участие 99 человек. Вторыми по популярности стали лыжные гонки, в которых боролись за победу 48 спортсменов, а в пауэрлифтинге медали оспаривали 44 атлета.

Команда из Новосибирска в общем зачете стала лидером, набрав суммарно 150 очков. Серебряными призерами стали спортсмены из Мошковского района, а «бронзу» по сумме очков взяли атлеты из Болотнинского района.

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