Чемпионат России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп впервые прошел в Новосибирске. Региональное министерство спорта сообщает, что в соревнованиях приняли участие более 40 участников из шести регионов.

Новый желоб для хаф-пайпа в новосибирском сноуборд-парке «Горский» закончили строить менее чем за неделю до чемпионата — это единственное в России сооружение «олимпийского» формата (два других хаф-пайпа, в Красноярске и Миассе, имеют значительно меньшую глубину). На желобе уже успели провести этап Кубка России, а теперь очередь дошла и до всероссийского чемпионата.

Сообщается, что участники соревнования высоко оценили новый желоб — появление сооружения такого размера в России поможет спортсменам более эффективно тренироваться и повышать свой уровень. Чемпионом среди мужчин стал Максим Суйков из Санкт-Петербурга — парой дней ранее он также взял золото этапа Кубка России в той же дисциплине. В соревновании женщин-райдеров лучшей также была признана петербурженка — «золото» ушло Софье Афанасьевой. Из новосибирских спортсменов только Ермолай Упоров пробился в число финалистов и занял 11-е место.

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