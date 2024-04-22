Спортсмен из Новосибирска стал серебряным призером всероссийского турнира по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба минспорта Новосибирской области. Борец стал вторым в соревнованиях юниоров в категории до 63 кг.

Как сообщается, в первенстве России по греко-римской борьбе, проходившем в Комсомольске-на-Амуре, выступали 206 атлетов из 49 регионов страны. Новосибирскую область на турнире представляли 12 спортсменов: это пятый результат среди всех регионов — больше только у Московской области (22), Москвы (21), Республики Дагестан (14) и Краснодарского края (13).

В полуфинале турнира в весовой категории до 63 кг встретились два новосибирца — Беркут Жакыпов и Никита Разумов. Оба на пути к полуфиналу уже одержали по две победы. Победителем из этой дуэли вышел Жакыпов (тренеры Владимир Марковский, Олег Попенин), который в «золотой схватке» встретился с Александром Андреевым (Москва – Республика Саха (Якутия). Новосибирец имел преимущество в начале каждого периода, но к концу трёхминутного отрезка уступал оппоненту. Проигрывая в перерыве 1:6, сибиряк провёл бросок на четыре балла, сократив отставание. Однако в конце схватки он вновь пропустил захват, оказался на полу и при счёте 5:8 за 25 секунд до конца поединка наш борец потерпел поражение на туше, заработав серебряную награду.

Никита Разумов проиграл схватку за бронзу и занял пятое место. Еще два новосибирских борца уступили в «бронзовых поединках» – Максим Милюточкин (весовая категория до 97 кг) и Данил Дьячков (весовая категория до 130 кг). Оба заняли также заняли пятые места в своих возрастных категориях.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, чем именно важна недавняя победа ФК «Новосибирск».