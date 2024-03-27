Сбер улучшает условия льготной ипотеки

Отменяются требования субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера, а также застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.

Сбер улучшает условия льготного кредитования на «Домклик».

С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера.

C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов. Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на «Домклик», а изменить условия на более выгодные и комфортные — при выходе на сделку», — сказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Напомним, что ранее Сбер снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании.Для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование было отменено полностью.

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