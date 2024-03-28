Более 40 млн россиян уже ежемесячно отплачивают покупки по SberPay

Изменения в стране и в мире дали Сберу дополнительный импульс развивать собственные платежные технологии. Сбер начал развивать семейство платежных методов SberPay еще в 2019 году с оплаты в интернете в один клик, потом одним из первых на рынке предложил делать покупки по QR-коду.

«Когда в стране стали недоступны западные сервисы в начале 2022 года, у Сбера уже был ряд решений, над которыми мы стали работать с новой энергией. И уже в том же 2022 году банк вернул пользователям Андроид привычную возможность платить смартфоном, перезапустив сервис SberPay NFC на собственном технологическом решении, и более не подвержены риску отключения. В итоге теперь уход с рынка иностранных способов NFC оплаты не создаёт клиентам Сбера, пользователям SberPay NFC никаких проблем», ─ рассказали в Сбере.

Для смартфонов на Android оплата со SberPay по технологии NFC позволяет провести покупку одним касанием телефона либо запустить SberPay заранее, сохранить и показать на кассе штрих-код карты лояльности магазина и проверить баланс карты в момент оплаты. Количество операций в день при помощи сервиса уже превышает 3,5 миллиона.

«Кто привык платить с помощью NFC и ещё не подключил наш сервис, то это легко сделать: подключите любую карту МИР от Сбера к SberPay NFC в СберБанк Онлайн с версии 14.5 и выше на смартфоне Android. Сегодня SberPay включает несколько платёжных методов: оплату в интернете в один клик без ввода данных карты, оплату по QR-коду Сбера, оплату Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. Каждый платёжный метод SberPay отличают удобство, скорость и безопасность», ─ подчеркнули в Сбере.

Сбер также открыл сервис оплаты по QR-коду Сбера другим банкам – в итоге сейчас к нему присоединились уже 13 банков. В 2023 году обороты платежей по QR Сбера выросли более чем в 4 раза, количество операций – в 6 раз. А число клиентов, которые начали пользоваться сервисом оплаты Сбера по QR-коду, выросло более чем в 3 раза и сейчас превышает 10 млн уникальных пользователей ежемесячно. На этот рост влияют удобство сервиса и условия для людей – они могут пользоваться всеми преимуществами программ лояльности своего банка.

Сбер ожидает рост популярности оплат с помощью QR кодов, как это было в 2022 году после ухода основных игроков оплаты с помощью телефона – ApplePay и GooglePay. «Начав развивать семейство платежных методов SberPay, мы ставили себе задачу предложить нашим клиентам разнообразные возможности, чтобы каждый человек выбрал для себя наиболее удобный способ. Это стремление поддержали и наши партнеры – владельцы торговых точек. Сейчас по всей стране установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбера, принимающих оплату со SberPay, из них 400 тыс позволяют принимать оплату улыбкой», ─ пояснили в Сбере.

По оценке банка, уже более 40 млн россиян ежемесячно оплачивают покупки по SberPay. Так, за 2023 год число пользователей уникальных платёжных решений Сбера выросло в 1,5 раза.

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