В Красноярском крае будут введены ограничения на движение большегрузных автомобилей, сообщает «Наш Красноярский край». По данным издания, грузовики, превышающие максимально разрешенный вес, не смогут ездить по дорогам региона в течение месяца.

Согласно опубликованным данным, на региональных трассах Красноярского края с 22 апреля по 21 мая этого года вводится ограничение на проезд грузовых автомобилей. Беспрепятственно передвигаться по краевым дорогам в течение этого периода смогут только грузовики, предельная нагрузка на ось у которых (независимо от наличия груза) не будет превышать 6 тонн для одной оси, 5 и 4 тонны — для двухосной и трехосной техники соответственно.

Уточняется, что не будут действовать эти ограничения только на трассе Верхняя Бирюса – Ибрюль. Помимо этого, аналогичную «отсечку» по максимальному весу проезжающих грузовых машин установят на подъезде к аэропорту Алыкель в Норильске — там данная мера будет действовать с 22 мая по 20 июня. Соблюдение ограничений будут обеспечивать передвижные пункты весового контроля, а для информирования водителей на дорогах появятся дополнительные дорожные знаки.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске грузовикам запретили въезд на один из мостов через Обь.