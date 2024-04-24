В Октябрьском районе Новосибирска закрывается проезд по двум участкам улиц

В Октябрьском районе Новосибирска до конца апреля вводится ограничение движения автомобильного транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 24 по 30 апреля закрываются два участка проезжей части в Октябрьском районе. В связи с восстановлением благоустройства ООО «НТСК», закрыты проезжие части: ул. Бориса Богаткова в районе здания № 82 на ул. Кирова; ул. Ленинградской в районе здания № 75», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в левобережье Новосибирска ограничат движение автомобилей.