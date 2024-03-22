В Новосибирске ограничат движение по улице Бориса Богаткова

В Новосибирске вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«С 22 по 29 марта на 3 метра сужается проезжая часть ул. Бориса Богаткова в районе здания № 82 на улице Кирова. Ограничение связано с устранением ООО «НТСК» просадки дорожного полотна», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что РЖД обновит пригородные поезда в сибирских регионах.