Стали известны планы «Лидер Инвест Групп» по дальнейшему развитию масштабного инвестиционного проекта (МИП) «Верх-Тулинский» в 2024 году. В течение строительного сезона текущего года, по словам управляющего Михаила Камбарова, будет возведено более 3,3 км линий электропередачи, свыше 4,3 км распределительных газопроводов высокого и низкого давления, линии освещения и 8,2 км проездов.

«Развитие проекта находится в активной стадии реализации. На территорию Придорожного парка МИПа пришли уже 95 резидентов. На первой линии здесь разместились СТО, дилеры сельхозтехники и грузовиков. На второй и третьей линиях — склады, производство металлоконструкций, СТО, автомойки, гаражи и строительные компании. Первые резиденты пришли на территорию Агропромышленного парка, это земельные участки с назначением земли для сельскохозяйственной деятельности», — сказал Михаил Камбаров. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Напомним, что «Лидер Инвест Групп» осваивает земельный кластер общей площадью 2,5 тыс. гектаров в динамично развивающемся пригороде Новосибирска на территории Верх-Тулинского сельсовета. В рамках «Масштабного инвестиционного проекта комплексного развития территории «Верх-Тулинский», включенного в Государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области, девелопер разрабатывает концепцию комплексного освоения территории, проводит поэтапную подготовку земельных участков для использования резидентами и работу по обеспечению территории кластера инженерными коммуникациями.

Земельный портфель проекта комплексного развития территории ближайшего пригорода, объединяющий в единый формат разные по назначению территории, состоит из зон промышленного и сельскохозяйственного производства, личных и фермерских хозяйств, общественно-деловой застройки, жилой застройки, объектов придорожного сервиса, зон складов, логистики и магазинов. Расчетный объем инвестиций в МИП составил 14,556 млрд рублей, из них инвестиции девелопера — 1,735 млрд рублей. Из заявленного объема инвестиций за пять лет реализации проекта девелопер вложил более 1,3 млрд собственных средств.